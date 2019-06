Hollywoods grand dame gör entré i hyllade tv-dramat Big little lies. SPG träffade Meryl Streep i Los Angeles för ett samtal om kvinnorollens och karriärens skiftningar.

”Vet ni, det finns dagar då jag själv tycker att jag är överskattad.”

Meryl Streeps tacktal möttes av ett kollektivt gapskratt när hon vunnit en Emmy för bästa kvinnliga skådespelare, för rollen i hyllade miniserien Angels in America 2004. På samma nivå låg reaktionerna när Donald Trump i sin tur kallade Streep ”överskattad” på Twitter 2017 – efter att Streep hade kritiserat Trump i sitt Golden globes-tacktal.

Få skådespelare i modern tid sitter på en högre karriärmässig tron än Meryl Streep. Men när vi träffar henne inför andra säsongen av HBO:s hyllade drama Big little lies, där hon är med som den senast tillkomna rollinnehavaren, dyker Streeps berömda självdistans snabbt upp.

Medskådespelaren Nicole Kidman kallar henne en ”fantastisk berättare” och Meryl replikerar skämtsamt:

– Jag har verkligen ingen aning om vad du pratar om.

Även det ledde till skratt hos en notoriskt tillknäppt tv-kritikerkår. I Hollywood – en plats helt fylld av svulstiga, självframhävande egon – är det anmärkningsvärt att en av branschens tyngsta visar den totala frånvaron av allt det där som så många av Streeps manliga skådespelarkollegor ständigt gör. Jack Nicholson, Sean Penn, Johnny Depp, Alec Baldwin, John Malkovich. Ja, listan är lång på till åren komna manliga filmstjärnor som inte tycks kunna behärska sina gudskomplex, hur mycket de än vill framstå som ”sköna män”. Meryl Streep är alltid lika lättsamt rak. Humoristiskt insiktsfull, ofta med en avväpnande självironi.

Det var skildringen av kvinnors liv och utmaningar som fick Meryl Streep att tacka ja till rollen i andra säsongen av Big little lies. Hon blev ”beroende” av säsong ett.

– Jag älskar den här tv-serien. Det är en fantastisk studie i vad människor vet och inte vet om sina medmänniskor, om familj och vänner, och det dunkel som ligger däri. I det som är osagt, undangömt och okänt i andra människor. Det är seriens starkaste dragningskraft. Och det var en värld jag ville bli en del av.

Meryl Streeps sympatiska och opretentiösa attityd kommer kanske – åtminstone delvis – från hennes geografiska avstånd till Hollywood. Till vardags bor hon vid den lilla sjön Fisher Pond i skogen i norra Connecticut med sin man sedan 1978, konstnären Don Gummer. Sjön, liksom all mark runt omkring, hör till egendomen som ligger extremt privat och skyddas bakom murar. Alldeles nyligen har hon också utökat hussamlingen, där även en takvåning på Manhattan ingår, med en fantastisk arkitektdröm från 1959 i Pasadena utanför Los Angeles. Så det finns gott om ställen att hälsa på mamma och pappa för de fyra vuxna barnen: musikern Henry Wolfe, modellen Louisa Gummer och skådespelarna Grace och Mamie Gummer.

Den sistnämnda födde i våras sitt första barn och gjorde därmed Meryl Streep till mormor.

– Jag har jobbat som en galning på sistone, så nu när min dotter får barn kommer jag att göra henne tokig. Jag specialiserar mig på att ge oönskade råd, kommenterade Meryl skämtsamt i Interview magazine.

Att Streep har jobbat som en galning stämmer för hela hennes karriär. Genombrottet kom som Robert De Niros flickvän i The Deer hunter 1978 och sedan dess har Meryl Streep under åren nominerats till 21 Oscars och vunnit tre, liksom åtta Golden globes och tre Emmy awards. Främst har vi sett henne på film, även under tv-guldåldern det senaste decenniet. Men nu gör hon alltså en efterlängtad återkomst till kvalitetstelevisionen.

Med sin långa bakgrund i Hollywood konstaterar Meryl Streep triumferande hur branschen äntligen har tagit mer av sitt ansvar gentemot både kvinnliga skådespelare och en kvinnlig publik. Främst genom tv, vilket inte förvånar henne.

– Tv har egentligen alltid varit kvinnans medium. Först när det var verktyget för reklam riktad till hemmafruar, när man utformade program runt reklamen som intresserade kvinnor. Film brydde sig inte om det på samma sätt, även om film idag också tar ett större ansvar för vår halva av befolkningen.

Big little lies är baserad på romanen med samma namn av Liane Moriarty och är producerad av Reese Witherspoon och Nicole Kidman, som båda spelar huvudroller i serien, liksom Shailene Woodley, Laura Dern och Zoë Kravitz. Tv-serien utspelar sig i den bildsköna, välbärgade staden Monterey i Kalifornien och tar upp stora som små frågor: våld mot kvinnor, singelmödraskap, skönhetsideal, skolproblem. Allt skildrat utifrån fem vänners tillvaro, som i första säsongens sista avsnitt sluter en tystnadspakt efter att en våldsam psykopat spelad av Alexander Skarsgård knuffas till sin död. Meryl Streep dyker upp som mamman till Skarsgård för att nysta i sin sons död, som i Monterey har avskrivits som en olycka.

Serien hade premiär innan #metoo skakade om Hollywood och världen, men det har fått Meryl Streep att fundera över länkar däremellan.

– Jag är inte säker på vad som kommer först gällande sånt här, hönan eller ägget. Klaffar en ny tv-serie med sin tidsanda för att medvetenheten ökar? För att våra nervöppningar har varit riktade mot de här problemen? Det råder i alla fall ingen tvekan om att det låg i luften, ett rannsakande av maktmissbruk, varför det fortsätter, och hur människor överlever det. Den här serien svarade på den hungern. Det fanns en publik som var redo.

Meryl Streep ser likheter mellan Big littles lies kraft i #metoo-eran och de vågsvall som uppstod efter tv-serien Rötter, om det amerikanska slaveriet, från 1977. Hon nämner även mottagandet av den amerikanska tv-serien Förintelsen från 1978, där Meryl Streep gjorde sin första tv-serieroll som tyskan Inga Helms – och som hon fick sin första Emmy för.

– Det var första gången som unga tyskar på 1970-talet exponerades för hur ohyggligt Nazityskland verkligen hade varit, där de fick möjlighet att se tillbaka på vad deras föräldrar och farföräldrar hade genomlevt. Det var en serie som hade enormt stor kulturell påverkan.

Hur väljer då Meryl Streep sina roller såhär långt in i karriären, och så här högt upp i hierarkin? I år är hon även aktuell med en roll i indiefilmdarlingen Greta Gerwigs senaste regiinsats Little women, ett kostymdrama om fyra systrar i det amerikanska inbördeskrigets kölvatten.

– Man får sniffa sig till ett projekts relevans, och om det förtjänar sin plats. Och om jag känner att jag har något att säga om det, då vill jag vara en del av det. Big little lies lockade mig även eftersom jag själv har fyra vuxna barn. I serien spelar jag någon som försöker hantera bristerna av sitt föräldraskap, och mystiken som ligger i det. Och hur det inte går att spola tillbaka tiden och korrigera det som har gått fel. Den här tv-serien undersöker det på ett äkta och ärligt vis.

Att den sannolikt mest inflytelserika kvinnliga skådespelaren i USA låter feminism prägla sitt arbete är viktigt, inte minst med Trump i Vita Huset och horder av troll på nätet. Och som alltid talar hon om det som engagerar henne utan hybris, vilket hon mot slutet av pressdagen påminner om på nytt, när vi kommer in på kritik som riktats mot henne. Vem har hon fått sin hårdaste sågning av?

– Av en kvinna, faktiskt. Filmkritikern Pauline Kael. Men hon försökte vara en av grabbarna.

Foto: TT