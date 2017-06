Lagkapten Andreas Granqvist vet vad som krävs för att hantera Frankrikes många stjärnor i VM-kvalet på Friends arena på fredag. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Lagkaptenen och mittbacken tror inte Sverige kommer att ha så mycket boll under fredagskvällens möte på Friends arena. Andreas Granqvist räknar med att Frankrike kommer styra, forcera och vara laget som skapar flest målchanser.

Det gör att han lyfter fram en rad av viktiga detaljer; bland annat hundraprocentig defensiv, mod i offensiven och att försöka hålla i bollen så mycket det bara går.

Men främst kanske det ändå handlar om två saker.

Spelet i Sveriges straffområde.

Och att spelarna ger allt och noga följer matchplanen.

– Vi måste ha topprestationer från alla spelare. Det går inte att en, två spelare faller ur ramen, säger Granqvist som räknar med många heta och tuffa dueller mot fransmännens stjärnor.

– Vi får se lite hur de spelar, men vi tror det blir (Olivier) Giroud och (Antoine) Griezmann som börjar. Jag har mött dem ett antal gånger, både i landslaget och i klubblagsfotbollen, och det är otroligt skickliga spelare.

– Giroud är en skicklig boxspelare, grym på huvudet. Griezmann är mer rörlig, en spelare som är svår att hålla kolla på. Men det är ju inte bara de två, de har ju några skickliga spelare runt omkring. Det gäller att det är elva man som försvarar och att det är elva man som anfaller, det kommer vara nyckeln för oss.

Vad blir viktigt för er i försvaret?

– Vi får plocka in folk i boxen. Vi mittbackar får plocka upp de som finns, sedan måste vi ha en ytterback som hjälper oss med bortre sidan plus att en defensiv mittfältare kommer in och hjälper till, säger Granqvist.

– För de kommer komma till en del inlägg.

Nu handlar allt inte bara om Giroud och Griezmann.

Frankrike har – som Granqvist även är inne på – många skickliga spelare som får kategoriseras som hot.

– De har många bra offensiva spelare. (Ousmane) Dembele på ena kanten som är kvick och (Dimitri) Payet som kan slå fantastiska inlägg och sedan (Paul) Pogba som kan komma in i boxen. Det har vi har pratat mycket om, säger han.

En annan spelare som har nämnts under Sveriges förberedande teoripass är Monacos Kylian Mbappé.

– Han är fantastiskt bra, han är en spelare som kan nå upp till högsta klass, som (Lionel) Messi och (Cristiano) Ronaldo. Han har allting och nu gäller det bara att fortsätta som han har gjort och göra rätt val. Han är en otrolig talang, säger Jimmy Durmaz.

– Han är redan i en bra klubb i Monaco och spelar i varje match. Han producerar i ligan och i Champions League mot de bästa lagen. Jag tycker han är en startspelare i det franska laget.

Ola Toivonen, som ser ut att bilda anfallsduo tillsammans med Marcus Berg, tror dock att 18-årige Mbappé inte får plats i Didier Deschamps startelva.

– Det tror jag inte. Giroud gjorde tre senast (mot Paraguay) och så har de Alexandre Lacazette. De har lite att ta av, säger han.