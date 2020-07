Massmord är andra alternativet

Vi bär alla i oss alternativa jag. Precis som de flesta tänker jag inte sällan på chanserna jag försatte, utbildningarna jag inte gick, arbetena jag aldrig tog, platserna jag lämnat, kärlekarna jag förspillt. Vad skulle till exempel ha hänt om jag stannat kvar i det Boden jag växte upp i på 60-talet? Mitt liv skulle förvisso ha blivit annorlunda, men det är inte alls säkert att det också skulle blivit olyckligare, eller lyckligare, för den delen. Det finns inget märkvärdigt i detta vandrande i parallella universa, detta byggande av personliga ukronier. En annan sak är dock att vi, i det att vi extrapolerar utifrån det existerande, har svårt att föreställa oss de verkligt radikala alternativen – i både stort och smått. Ingen får hjärncancer i dessa alternativa existenser. Eller hamnar under en buss. Eller blir mördad.

Den 22 december 1965 var inte bara den dag som Friedrich Wagner friades för mord. Det var också den dag då Eva Marianne Granell skulle ha fyllt nitton. Så vad vet vi om hennes framtidsplaner? Hon ville verkligen gå utbildningen på Bar-Lock och bli läkarsekreterare, och var också märkbart besviken när hon den där kvällen sent i juli stod i den lilla hallen på Söndagsvägen 88, solbränd, blond och sommarvacker, i mörkblå långbyxor, vit blus och svarta sandaletter, med ett öppnat kuvert i handen, besviken inte minst för att hennes bästa vän Inger skulle börja på samma skola i nästa månad och hon uppenbarligen hoppats på att få gå där tillsammans med henne. Men jag tänker att givet Kickans energi och målmedvetenhet skulle hon ha kommit in nästa termin istället. En av sakerna som gjorde henne sur var att det i brevet inte fanns någon motivering, och hon misstänkte själv att det berodde på att hon skickat in sin ansökan lite för sent. Detta vet vi från vittnesförhören.