Tiotusentals afghaner har smittats och över 150 har dött enbart under januari i ett pågående mässlingsutbrott, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Fler dödsfall är att vänta, varnar WHO.

– Antalet fall av mässling har ökat i alla provinser sedan slutet av juli 2021, säger WHO:s talesperson Christian Lindmeier.