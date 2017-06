Mässlingen skördade många offer i Stockholm

Ur SvD:s arkiv 18 juni 1902.

Medellivslängden i Sverige är idag bland den högsta i världen. Men i början av 1900-talet såg det annorlunda ut. SvD lämnade vid den här tiden notisplats åt ”Stockholms sanitära statistik”. Den 18 juni 1902 går att läsa att det mellan den 8–14 juni bland annat anmälts flera fall av mässling, scharlakansfeber, lunginflammation och vattkoppor. 84 stockholmare dog första veckan i juni det året, flera i vad som omnämns som ”medfödd svaghet”, men också av till exempel lunginflammation och mässling. Runt sekelskiftet 1900 avled flera hundra människor per år, de flesta barn under fem år, i sviterna av just mässling. Fram till 1970-talet hade sjukdomen toppar var 3-5 år med tiotusentals rapporterade fall, något som minskade drastiskt efter att allmän vaccination för barn mot mässling infördes 1971. Dessvärre ökar mässling nu igen, en trend i hela EU. Under januari-februari i år smittades tio personer i Sverige av mässling, jämfört med tre personer under hela 2016.

Svenska Dagbladets historiska arkiv