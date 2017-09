Mässkrig väntar då Arlanda utmanar Älvsjömässan

Affärsmannen Per Taube satsar på en mässanläggning vid Arlanda. Foto: Malin Hoelstad

Scandinavian Expo blir namnet på en ny stor mötes- och mässanläggning som inom tre år ska öppna vid Arlanda flygplats.

– Det blev en ny milstolpe när vi köpte den tidigare handelsplatsen Eurostop i våras. Den börjar vi nu bygga om till mässhallar, berättar fastighetsinvesteraren Per Taube som under tio års tid successivt har köpt mark och fastigheter motsvarande ett par kvadratkilometer strax intill Arlanda flygplats.

Det är mark och byggrätter på båda sidor om E4:an, och fram till flygplatsen, som hans bolag Arlandastad Holding nu äger. I ett första skede bygger man vägar och en tunnel till det område där Eurostop ska byggas om till mässa.

Vd och projektutvecklare vid Arlandastad Holding är Dieter Sand som uppger för SvD att en anbudsförfrågan för att driva mässan har gått ut till både internationella och svenska mässoperatörer.

Under våren 2018 börjar man bygga den första delen av mässanläggningen med två hallar à 5 000 kvadratmeter samt ett nytt hotell. Inklusive redan befintliga hotell – som delvis också byggs ut, får mässområdet 900 rum.

Investeraren Per Taube omnämns ibland som storägare i Sturebadet och Steninge slott. Men han är även ”fastighetskung” och har tvåtredjedelar av Arlandastad Holding, ett bolag som dessutom har finansiärer som Björn Savén, Anders Wall, Björn Ulvaeus, familjen Nilsson i Gotlandsbolaget, Ljungberggruppen/Tagehus med flera.

Mässanläggningen Scandinavian Expo. Foto: Arlandastad Holding

Det lär bli skärpt konkurrens mellan fackmässorna i Stockholm, men Taube gör klart att affärsidén inte är att konkurrera ut allmänhetens breda mässor i Älvsjö eller Kista, utan att skapa en ny mötesplats, ”business to business”. Till exempel lägger fordonsindustrin redan nationella och internationella utbildningar och testkörningar flygplatsnära, i det område som Arlandastad Holding äger.

– I somras hyrde Volvo våra anläggningar i tre månader för att visa upp sin nya modell XC 60 för influgna dignitärer från 30 länder, och den 1 oktober öppnar vi Drivelab Big som är ett utbildningskoncept inom fordonsindustrin, berättar han.

Räknat i direkta bygginvesteringar i hela markområdet uppges satsningen bli 300–500 miljoner kronor årligen. Därtill kommer årets köp av det tidigare köpcentret Eurostop för 400 miljoner kronor.

Enligt Per Taube innebär investeringarna att Arlandastad Holdings fastighetsvärde kan öka från i dag 2,7 miljarder kronor till 5,7 miljarder under tre år.

Taubes eget fastighetsbolag, Gelba, garanterar just nu en nyemission i Arlandastad Holding. Båda företagen har sina kontor i ett vackert jugendhus i Villstaden, Östermalm, där Per Taube under intervjun nämner ett par andra intressen. Dit hör engagemanget i fredsarbete och Sipri. Det var kanhända ingen slump att Nordkorea och USA i fjol möttes i förhandlingar på hans slott Steninge vid Sigtuna.

Men nu handlar det om den ”flygplatsstad” som Per Taube tror växer upp runt Arlanda i framtiden. Mässatsningen är bara en första del, menar han. Industrimöten ”business to business” kan mycket väl dra med sig andra investeringar, som etablering av företagskontor, så som man ofta ser kring flygplatser utomlands, tror han.

Stora markområden vid Arlanda som kan utvecklas. Foto: Malin Hoelstad

Mässa för kapitalintensiva branscher Det är kapitalintensiva branscher som ska nappa på en flygplatsnära affärsmässa. Affärsidén är en kombination av mötesplats för utbildning och fackmässor. Utbildningar hålls redan för fordonsindustri, inkl testkörningar. Scandinavian Expo ska vända sig även mot segment som bostad & bygg och idrott & hälsa. En första ombyggnad till två mässhallar à 5 000 kvadratmeter vid före detta Eurostop ska stå klar 2019/2020.