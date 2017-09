Massdemonstrationer väntas i Katalonien i dag

Kataloniens nationaldag La Diada firas för att uppmärksamma Barcelonas fall under det spanska tronföljdskriget (1701–1714), som var ett europeiskt storkrig. Katalonien stödde den österrikiske ärkehertigen Karl som ny spansk kung, och belägrades under mer än ett år av Filip V:s trupper, som i sin tur stöddes av främst Frankrike.

Barcelona föll under krigets sista dagar den 11 september 1714.

Dagens demonstration inleds klockan 17.14.

Fakta: Populär Historia, Catalonia Votes