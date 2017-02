Massavrättningar av rebeller i Syrien

En grupp med kopplingar till Islamiska staten (IS) uppges ha avrättat över 150 medlemmar i bland annat Fria syriska armén (FSA) och Jabhat Fatah al-Sham (tidigare al-Nusrafronten). Den sistnämnda gruppen har band till IS rivaler al-Qaida. Avrättningarna ska ha ägt rum i byn Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.

Under den senaste veckan har dessutom dussintals personer dödats i strider mellan de olika rebellgrupperna, enligt Site.

Enligt Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) har även 24 civila dödats under det senaste dygnets turkiska bombningar av staden al-Bab, IS sista fäste i den nordliga Aleppoprovinsen. Den turkiska armén uppger dock att endast "terrorister" har dödats under insatsen. SOHR bevakar kriget från Storbritannien.