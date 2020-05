Masklös Trump besökte masktillverkare

Donald Trump var under tisdagen i Arizona, där han bland annat besökte en fabrik i Phoenix som tillverkar ansiktsmasker. Noterbart under rundvandringen var presidentens avsaknad av just en ansiktsmask, rapporterar flera amerikanska medier.

Trump har tidigare varit skeptisk mot att offentligt bära en ansiktsmask, och under rundvandringen bar varken han eller någon i hans följe någon form av munskydd. De följde därmed vicepresident Mike Pence, som förra veckan besökte ett sjukhus utan att bära ansiktsmask.