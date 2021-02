Mary Wilson i The Supremes är död

Mary Wilson startade The Supremes tillsammans med Diana Ross och Florence Ballard i slutet av 1950-talet. Tillsammans spelade de in klassiska hitlåtar som "You can't hurry love", "Baby love", "Stop! In the name of love" på skivbolaget Motown.

Wilson sjöng på alla Supremes hitsinglar och hon var bandets konstanta medlem efter att Ballard ersattes med Cindy Birdsong 1967 och Ross lämnade gruppen för att bli soloartist 1970.