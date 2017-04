Guardians of the galaxy vol 2

Betyg: 4 av 6

Det är talande att förra årets usla DC-film ”Suicide squad” spelad in nästan lika mycket pengar som den på alla sätt överlägsna ”Guardians of the galaxy” från 2014: det spelar ingen roll vilken smörjan är så länge den bygger på (välkända) seriefigurer.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Men i den pågående kampen om den globala biopubliken har Marvel ett givet försprång, mycket tack vare den geniala sjösättningen av ”Iron Man” 2008, starten för det som kallas för Marvel Cinematic Universe. Historierna hakar i varandra, hjältarnas berättarbågar spänner över varandras filmer för att sammanföras i superensemblespektakel som nästa års ”Avengers: Infinity war”. DC försöker desperat kopiera modellen och i höst kommer ”Justice League” (vars mörka trailer blev rejält utskrattad när den släpptes tidigare i år).

Sett till det större Marvel-universumet är ”Guardians of the galaxy vol 2” en mellanakt. Filmens regissör James Gunn har mycket riktigt också sagt att ”Guardians vol 2” inte är en uppladdning för nästa års ”Avengers”-bomb. Här fördjupas(!) i stället de brokiga rollfigurerna som i den första filmen bildade en märklig samling intergalaktiska hjältar: jordligen Peter Quill, den gröna superhjälten Gamora (av släktet Zehobereis), primitiva muskelpaketet Drax, den genetiskt framavlade stridstvättbjörnen Rocket och den enstavige trädvarelsen Groot.

Annons X

Hos var och en av dessa stridsglada figurer gömmer sig trauman av varierande magnitud, men centralt är familjen: frånvaron av sådan eller komplicerande förhållanden inom den. För Quill, numera känd som Star-Lord, ställs ett obearbetat faderstrauma på sin spets. Ett välbekant och ofta berättat tema. Då engagerar spåret med Gamora och systern Nebulas långtgående och ömsesidiga hat betydligt mer. Det kan också bero på att Quill i rakt nedstigande led är arvinge till en levande planet.

Med gott självförtroende slungar Gunn oss in i ”Guardian”-världen. I filmens första stora stridsscen unnar han sig att fokusera på Groot: slagsmålet skymtar vi endast, i ofokus, i bakgrunden. Ett par stulna superbatterier och en hysterisk rymdbatalj, med lagom skojigt gruffande mellan Rocket och Quill, senare så har vi fundamentet för detta över två timmar långa rymdäventyr.

Det är spretigt, snyggt, larvigt, roligt, irriterande självmedvetet men ofrånkomligt underhållande. Även om det tramsiga förhöjer upplevelsen i stunden är det väl magstarkt av upphovspersonerna att tro sig komma undan med de tårdrypande insikter som präglar filmens tredje akt. Att gå från prutt-och-bajs-humor och superironi till allmänmänskliga insikter om kärlek och familj är inte omöjligt, men vanskligt. Och ska det göras bör nog nämnda insikter presenteras med mer finess.

Arg tvättbjörn och gullig trädvarelse. Foto: Disney

Marvel-fans kommer att älska det, Imax-upplevelsen är extremt lyxig.

”Guardians of the galaxy vol 2” blir till slut för utstuderad, från Groot som här återfötts som ett vansinnigt sött bebis-träd, via de 80-talskitschigt designade apparaterna till bruket av retrohits (men sättet ”Brandy” av Looking Glass inkorporeras i handlingen är väldigt rolig). Just 80-talskitschen, som även nästkommande ”Thor”-film, ”Thor: Ragnarök”, tar fasta på, är intressant. Det förankrar detta i övrigt spretiga – där den flummiga, organiska planeten Ego spelar en stor roll – och överlastade universum i något bekant som skapar igenkänning. Annars hade det kanske varit svårt att känna något alls för dessa svärande tvättbjörnar – för övrigt briljant spelad av Bradley Cooper! – och överspelande rymdpirater.

Marvel-fans kommer att älska det, Imax-upplevelsen är extremt lyxig och i linje med filmens ambition att maximera går man loss på inte färre än fem extrascener i eftertexterna. Men rollfigurernas självinsikter är plågsamt grunda. Vilket blir ett problem: i det etablerat oseriösa sammanhanget, med den ständiga självironin, blinkningarna och strösslandet av populärkulturella referenser, förväntas vi plötsligt gripas av ett emotionellt crescendo med en gråtande tvättbjörn. Så långt räcker inte ambitionerna denna gång.