"Wandavision" utsågs till bästa tv-serie och serien plockade även hem priser som årets skådespelare (Elizabeth Olsen), årets skurk (Kathryn Hahn) och årets bästa slagsmål.

Och likaledes Marvel-avknoppade "The Falcon and the Winter Soldier” vann också, där hittar man enligt MTV såväl årets duo (Anthony Mackie och Sebastian Stan) som årets hjälte (Anthony Mackie).