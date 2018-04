Martin Luther King inspirerar ännu

När Martin Luther King sköts i huvudet på en hotellbalkong i Memphis i Tennessee var han i färd med att planera en jätteprotest mot ekonomiska orättvisor i Washington DC, kallad Poor People's Campaign. Härom veckan talade hans barnbarn, nioåriga Yolanda Renee King, på en annan mastodontdemonstration i USA:s huvudstad; March For Our Lives. Där handlade det om säkrare skolor och skärpta vapenlagar.

– Min farfar hade en dröm, att hans fyra små barn inte skulle bli bedömda efter sin hudfärg utan efter vilka de är, sade hon med hänvisning till Kings berömda "Jag har en dröm"-tal.