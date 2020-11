Vi är numera inte översvämmade av böcker som presenterar ett nytt filosofiskt grundat argument för demokratisk socialism. Den enorma uppmärksamhet som Martin Hägglunds bok ”This life: Why mortality makes us free” (anmäld Under strecket 18/12 2019) har fått är därför verkligen något unik. Boken har också nyligen översatts till svenska (”Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet”; Volante). Mycket få böcker inom politisk filosofi har fått samma uppmärksamhet. De många positiva recensionerna i högprofilerade internationella publikationer som till exempel The New Yorker, The Guardian och The New Republic, och superlativ som ”magnifik”, ”lysande”, ”elektrifierande” och ”befriande” talar om ett genomslag som är mycket ovanligt för en bok som denna. Även i Sverige har uppmärksamheten varit stor och de positiva tongångarna har varit legio. Enligt några recensenter har Hägglunds bok fått honom att bli något av den intellektuella vänsterns nya ”wonderkind”. Som tillhörande gruppen liberala socialister började jag därför läsa boken med stora förväntningar.

Hägglunds bok består av två helt separata delar. Jag har inte mycket att säga om den första som presenterar ett ganska originellt argument för vad Hägglund kallar ”sekulär tro” som innebär att om vi inser att vi har ett ändligt liv och inte kommer att tillbringa livet efter döden i en himmelsk evighet så måste vi förverkliga oss som andligt fria varelser i detta vårt enda liv. Denna slutsats leder Hägglund till Marx teori om exploatering som innebär att kapitalismen har de flesta av oss att arbeta inte för att utveckla vår andliga frihet utan för kapitalisternas vinster. I denna andra del av boken presenterar Hägglund sin version av en ”demokratisk socialism” som innebär avskaffandet av kapitalismens utnyttjande av vår begränsade tid i detta vårt enda liv.