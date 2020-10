Martin Hägglund: Jag var lyckligare före boksuccén

Han har blivit världsberömd för sin tes att tid är det mest värdefulla vi har. Själv tycks Martin Hägglund ägna all tid åt jobb. När SvD träffar honom i New York förklarar filosofen varför svenskarna har missförstått hans idéer och varför följden av en ”sekulär tro” är marxism.

Att stämma träff med Martin Hägglund är en tålamodsprövande aktivitet. Yaleprofessorn flyttar fram vårt möte fem gånger. Skälen varierar. Deadline på essä till The Los Angeles Review of Books. Bearbetning av bokmanus. Oklippt frisyr och covidstängda frisörsalonger. Framflyttad deadline till The Los Angeles Review of Books. Direktiv från förlaget. Stängd sushirestaurang.