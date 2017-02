Anmälningarna mot Resurs Bank haglar till både Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden. Foto: Press/TT

Nischbankerna har utökat sin utlåning rejält, kunde SvD Näringsliv berätta i veckan. Resurs Bank börsnoterades under förra året och har ökat både rörelseresultat och utlåning rejält, visar SvD:s genomgång.

Men till ett pris, visar det sig. Företaget har dragit på sig i särklass flest anmälningar från privatpersoner, till både Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket, under de fyra senaste åren, jämfört med andra kreditmarknadsbolag som blivit banker på senare tid.

Hos Konsumentverket, dit konsumenten kan vända sig med klagomål som gäller ett företags marknadsföring, har anmälningarna strömmat in. Inte mindre än 34 anmälningar mot Resurs har inkommit, medan den nischbank i SvD Näringslivs granskning som fått näst flest - Nordax - har fått 15.

Annons X

Flera av anmälningarna gäller oskäliga avtalsvillkor i samband med delbetalning av lån, utskick av reklam som ser ut som fakturor, vilseledande marknadsföring av kreditkort och oönskad adresserad reklam och så kallad negativ avtalsbindning.

Konsumentverket har fått ta emot flera anmälningar som rör Resurs Bank. Foto: Patrik Lundin / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN

Så sent som i förra veckan fick banken skarp kritik från Konsumentverket, som anser att banken gjort sig skyldig till både vilseledande och otillbörlig marknadsföring.

Att en konsument gör en anmälan till Konsumentverket betyder förstås inte per automatik att banken eller företaget har gjort något fel. Men just i fallet Resurs Bank har anmälarna fått Konsumentverket att agera. Så sent som i förra veckan fick banken skarp kritik från Konsumentverket, som anser att banken gjort sig skyldig till både vilseledande och otillbörlig marknadsföring.

Det handlar i detta fall om Resurs Banks marknadsföring av sina kreditvillkor i samband med delbetalning av en vara i butik. Resurs Bank har en rad samarbeten med kedjor i detaljhandeln, och när en kund köper en viss vara så kan han eller hon erbjudas förmånliga villkor i samband med det enskilda köpet. Det kallar Resurs Bank för ”specialkontoalternativ”, där räntan är noll procent. Men om konsumenten på något sätt skulle avvika från den delbetalningsplan som upprättats, om hen exempelvis betalar ett mindre belopp varje månad, så åker räntan upp till inte mindre än 21,6 procent. Då kickar nämligen de ”allmänna villkoren” för lån hos Resurs in. Risken att få betala den höga räntan framgår inte i Resurs Banks marknadsföring av det så kallade ”specialkontoalternativet”.

Gunilla Wiman, IR-chef på Resurs Bank. Foto: Mickael Tannus/Resurs Bank

– Vi anser att information om att ränta enligt allmänna villkor, det vill säga 21,60 procent utgår om konsumenten inte följer valt specialkontoalternativ, utgör väsentlig information enligt marknadsföringslagen, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket anser att Resurs Banks marknadsföring av ”specialkontoalternativet” är otillbörlig, och Resurs Bank ska inkomma med svar senast den 15 februari.

– Vi tittar på detta just nu, säger Gunilla Wikman, ir-chef på Resurs Bank.

Tar ni den här irritationen som uppenbarligen finns bland många av era kunder på allvar?

– Absolut, men det är inget som vi har upplevt som en stor irritation. Det antal du nämner i relation till det stora antalet kunder vi har gör att det här inte är någon stor fråga, det är inget ämne som genomsyrar företaget. Men det är klart att det är noll tolerans mot otydliga villkor, säger Gunilla Wikman, ir-chef på Resurs Bank.

Om det är noll tolerans, varför skriver ni exempelvis inte ut den höga ränta som gäller om en kund frångår betalningsplanen?

– Bra fråga (tystnad). Det är ju det Konsumentverket rekommenderar att vi gör.

Men det är inte bara till Konsumentverket som anmälningarna strömmar in. Även hos Allmänna reklamationsnämnden så sticker Resurs Bank ut som den nischbank som har absolut fest anmälningar mot sig, 27 stycken på fyra år. Ingen av de andra nischbankerna i SvD Näringslivs genomgång kommer i närheten av så många anmälningar. Näst flest anmälningar under perioden har Marginalen Bank, med åtta anmälningar.

Anmälningarna gäller både lån och kontokort. I endast två ärenden lyckades dock konsumenten få rätt hos nämnden, och både dessa ärenden gäller fall där anmälaren utsatts för bedrägeri eller kapning av en tredje person.

Ser ni den stora mängden klagomålen mot er som ett problem?

– Jag tror att om vi fått önska så skulle vi ha noll i anmälningar men har man så pass många kunder som vi har så är det så att en del kunder inte klarar av att betala. Och det är något varken vi eller dem vill.

Så det är kundernas betalningsförmåga och inte er som klagomålen beror på?

– Det är alltid två parter, och det är ju konsumenterna som bestämmer om vi är tillräckligt tydliga med våra villkor. Vi kan förbättra oss. Det finns inget ändamål att vara otydliga.