Marknader på is vanligt under ”lilla istiden”

Fråga: ”Jag hört att det förr var vanligt att det arrangerades stora marknader på isen vid mellansvenska städer. Är det sant? Riskerade inte isen att brista?”

Dick Harrison: Ja, det är sant, och nej, isen riskerade inte att brista. Dagens vintrar är mycket milda jämfört med de som rådde under ”lilla istiden” under senmedeltiden och tidigmodern tid, och det var sällan eller aldrig svårt att arrangera stora marknader på de öppna ytor som isen skapade under vinterhalvåret.