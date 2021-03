Nä, ”Small axe” på SVT Play har – tyvärr – inte intagit positionen som vårens ”lägerelds-tv”. Det vill säga, den där serien med förenande effekt som man pratar om överallt: i Facebook-grupper, vid kaffeautomaten eller hemma i tv-soffan. I stället är det polisvardag i ”Tunna blå linjen” – och relationsexperimentet ”Gift vid första ögonkastet” som engagerar mest (serierna placerar sig på första respektive sjunde plats för de mest sedda programmen i på mätföretaget MMS:s lista för online-tittning vecka nio).

Innan corona-pandemin blev den samlande lägerelds-aspekten allt mindre viktigt. ”Game of thrones” menade många skulle bli den sista ”water cooler”-serien – en sådan serie alla ha en åsikt om. Då, 2019, var det för all del ett rimligt antagande i en tv-värld med ett omfattande, diversifierat och stadigt växande utbud. Att mångas årsbästalistor över tv-serier skiljer sig åt beror inte nödvändigtvis på att vi tycker olika, vi har helt enkelt inte hunnit eller valt att se samma serier (leta upp ”Search party” på TV4/C More nu!).