Markerar slut för skamlig Danmarkshistoria

Danska Västindien, Dansk Vestindien på danska, är en tidigare dansk koloni i Karibien. Kolonin bestod av öarna Saint Croix, Saint John och Saint Thomas.

Saint Croix var plantagens centrum, framför allt när det gäller socker. Arbetskraften bestod av afrikanska slavar.

Danska sjöfarare besatte Saint Thomas 1666. Efter ett tronskifte 1670 stiftade Kristian V ett kompani som fick i uppdrag att kolonisera Saint Thomas. I maj 1672 fick Danmark permanent fäste på ön.

I slutet av 1700-talet var Danmark den första slavhandlande nationen i världen som beslutade att sätta stopp för den transatlantiska handeln med människor, enligt folketinget. Slaveriet avskaffades 1848.

I en folkomröstning 1916 röstade majoriteten ja till en försäljning av öarna. Överlåtelsen gjordes 1917. Sedan dess har öarna varit amerikanska under namnet US Virgin Islands (Amerikanska Jungfruöarna).

Öarna såldes för 25 miljoner dollar.

I en opinionsundersökning som analysinstitutet Wilke gjort för Jyllands-Posten svarar nästan varannan tillfrågad (49,3 procent) att Danmark officiellt bör ursäkta befolkningen på öarna för inblandningen i slavhandeln. Undersökningen bygger på ett representativt urval av danskarna och har genomförts via internet och telefon. Drygt 2 000 intervjuer gjordes.

Källa: ”Den store danske” (Gyldendal), folketinget.dk och Jyllands-Posten