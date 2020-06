Fredag eftermiddag. Galleriet har öppet som vanligt men dagen har varit lugn av förklarliga skäl. Besökarantalet har gått ner markant under pandemin. Normalt brukar fredagar efter klockan fyra betyda en hel del besökare som kommer förbi för att starta helgen med konst och kanske ett glas bubbel. I brist på den energin vill jag gärna ta en drink med en vän efter stängning. Jag ringer Johan Kinde som oftast går att locka ut för ett samtal över ett glas eller två. Vi ses på Godot eftersom det är nära för oss båda. Julian Brandt ansluter och vi får till ett oplanerat bandmöte för Julian&Marina. Vi stannar för middag och jag beställer det veganska som just den här dagen är mandelpotatisterrin, karljohan- och shiitakesvamp, pumpapuré, kålbuljong och tryffel. Efter det tar jag och min hund Algot färjan hem till ön Tranholmen i Värtan. När vi kommer hem rensas tomten på fienderna rådjuren, det är Algots uppgift. Resten av kvällen tillbringas i soffan. Jag har nästan helt tappat lusten att titta på tv-serier och filmer under undantagstillståndet, istället har jag läst böcker och lyssnat på musik mer än någonsin. Just nu läser jag George Orwells Down and out in London and Paris.