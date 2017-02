Marina Abramović intar Moderna Museet

När performancekonstnären Marina Abramović nu kommer till Moderna Museet är upplägget tydligt: lämna klocka, mobiltelefon och ytterkläder vid dörren och bered dig på att skapa en gemensam konstupplevelse. Som en del i en veckolång kollektiv uppsättning består ensemblen av Marina Abramović, körer, sångare – och du själv.

Performanceverket uppförs i samband med en retrospektiv utställning bestående av film, videoinstallationer, scenografier och fotografier.

Den New York-baserade konstnärinnan, vars konst utforskar gränsen mellan både kropp och sinne och konstnär och publik, har uppträtt överallt från Guggenheim i New York till Serpentine Galleries i London.

När hon fyllde 70 år i vintras ombads födelsedagskalasets gäster – däribland Bella Hadid, Riccardo Tisci och Naomi Campbell – att vara tysta i 70 minuter och 2012 var hon subjektet för HBO-dokumentären The artist is present. Performanceföreställningen The cleaner pågår måndag den 27 februari till söndag den 5 mars.