Marie Mauzy: "In the unlikely event" – är tilltron till staten för stark?

Terrorattacken i Stockholm den 7 april. Foto: Tomas Oneborg

Läsarkommentar | Terrorism och säkerhet

Bomb, mamma ? frågar min lille treåring. Det är i början på 1990-talet i Aten och en hög smäll har just hörts långt borta. Nej, den gången var det inte en bomb, men han hade tidigare hört de grekiska terroristernas bomber detonerats. Ett par år senare springer jag hukande med sonen i hand när en bomb just har briserat bakom oss fem våningar upp. Att springa och ta skydd blev lika inpräntade som jordbävningarnas Duck Cover Hold, det vill säga ducka/huka dig, ta skydd och håll i dig.

Nyligen satt jag fast på en buss i en lång kö i en tunnel i Stockholm när en stark smäll ekar och vibrerar i tunneln. Reptilhjärnan reagerar, Atenjaget kom fram, ett primitivt flyktbeteende, fara, reträttväg. Jag tittar framåt bakåt och försöker bestämma vilken flyktväg som kan vara bäst om så behövs. Och förresten ska jag försöka bära med mig den sköra glaslampan jag har i en stor kasse? Men så inser jag att ingen annan i bussen har reagerat. Den unga mamman med sin lilla bebis i knät bläddrar lugnt vidare i sitt Facebookflöde på sin Iphone. I hennes modersinstinkt ingår inte att skydda sitt barn med sin kropp. Den äldre damen bredvid mig kanske inte hörde. De flesta andra sitter uppkopplade och inkopplade i hörlurar och har inte märkt något alls. Det var ingen bomb i tunneln, bara en smäll från ett avgasrör, men den senaste terrorhändelsen i centrala Stockholm verkar inte ha satt medborgarna i beredskapsläge ännu. Beredskap, en plan utifall att det otänkbara skulle hända. Lite av att följa flygvärdinnornas instruktioner: In the unlikely event of an emergency landing.

I England lade the National Counter Terrorism Security Office upp råd på sin hemsida hur man ska agera i en vapen- eller bombattack redan 2015, efter terroristattacken i Paris. Run, hide and tell, dvs spring, ta skydd och underrätta, är det enkla budskapet. På hemsidan finns också lättillgänglig information och andra råd kring de senaste terrordåden.

I Sverige är det Säkerhetspolisen som har ett nationellt ansvar för att bekämpa terrorism. Deras uppgift är att förebygga, förhindra och försvåra terrorbrott, men på deras hemsida finns inga råd till medborgarna. Den 7 juni presenterade den svenska regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism, men i presskommunikén saknas konkreta råd till medborgarna.

I grannlandet Finland är det Skyddspolisen som har i uppgift att förebygga och bekämpa terroristbrott, men på deras hemsida finns inte heller någon information om hur medborgarna bör handla vid en vapen- eller bombattack. De informerar dock om att Hotet om terrorattacker mot turistmål och västerländska intressen har ökat sedan sommaren 2014. Även finländare kan bli utsatta för angrepp som riktas mot västvärlden.

Är tilltron till staten som yttersta garant för trygghet och säkerhet för stark?

Det händer inte mig och det händer inte här, gäller inte längre. Är det kanske så att i katastrofer måste vi hjälpa oss själva innan vi följer myndigheternas bristfälliga uppmaningar: att själva vara beredda inför the unlikely event.

Marie Mauzy, frilansskribent i Grekland

