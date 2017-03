Försökskaninerna

Det sitter en rullstolsburen moder på stora scenen. Hon tar sig sakta mot scenkanten som var det en ättestupa. Hennes döttrar har just lämnat sin mamma på ett hem för dementa, men hon tycker inte alls att hon är förvirrad. Hon har bara tillgång till så extra många minnen, så alldeles för egna sanningar. Det är väl inte hennes fel att hon är en aning yr. Plötsligt blir hon förvandlad till en vara som alla ska tjäna pengar på: doktorer, vårdhem, en industri som säljer hjälpmedel och så döttrarna förstås som bara vill åt hennes lägenhet. Hon känner sig som en annan försökskanin, oälskad och manipulerad – och dum.

Marie-Louise Ekman har skrivit sista delen av trilogin om sin mamma. ”Försökskaninerna” heter stycket – ett 90 minuter långt drömspel om åderförkalkning, om vad tiden gör med uppfattningen om sanning och lögn – men framför allt om hur åldrandet kan förstärka vissa karaktärsdrag. Marie Göranzon gör en moder som är en agitator, en allt mer högljudd protest men också en som slåss för kvinnan som väkterska, som stabilitet och grundbult för hela världsordningar. Hon begär allt och hon ser sitt hem som en scen där allehanda melodramer kan spelas upp inför döttrarnas förskräckta blickar.

Pjäsen utspelas på ett vårdhem men då och då kommer det förflutna ut genom väggarna via en sirlig man med vågigt hår. ”Försökskaninerna” är rent strukturellt ett dramatiskt syskon till ”Natten är dagens mor” av Lars Norén. Komplett med alkoholiserad, opålitlig far, en narcissistisk mor och två barn som käbblar. Också denna pjäs är självbiografisk, det stryker Ekman under genom att ett barn liknar Marie-Louise Fuchs med blått läppstift.

Ekman vill lägga till ett facit, visar hur en dysfunktionell familj skapat denna ilsket pratsamma kvinna som framför allt talar om lögner och pengar. Stycket är en hyllning, och skildrar ett retoriskt geni, en kvinna fylld av kraft som skapar sin egen sanning – på gott och på ont. En mor som är ett slags vardagskonstnär som arbetar med förhöjda medel. Ekman vågar ta steget in till detta mentala rum, omfamna det. Det blir en terapeutisk sorgeakt för alla som har döda föräldrar och som själva en gång tänker sig att bli gamla.

”Försökskaninerna” spelas på stora scenen, vilket är bra då det ger många chansen att uppleva uppsättningen och synd eftersom stycket är ett kammardrama. Svart-grå-vita bilder av sjukrum, väntrum, hotellrum och en restaurang fungerar som fond – alla gjorda av Marie-Louise Ekman. Det liknar små serierutor, kantiga minnesbilder eller världen sedd från ögon med grå starr.

Marie Göranzon har inga som helst problem att överbrygga avstånden på stora scenen. Hon är kort och gott magnifik. Hon må vara 70+ men är ett utmärkt exempel på teknik och riktad svetslåga som når ut. Det sätt på vilket hon varierar och gestaltar detta raseri, moderns rätt att ha en egen världsbild är suveränt. Rösten bär med alla nyanser. Det som mamman säger – att vi alla är slavar under det ständiga åldrandet – verkar inte gälla Marie Göranzon.

Örjan Ramberg spelar fadern vilken oftast är borta men som kommer hem ibland och är ”trött”. Han är en charmant alkoholiserad pappa som också han har uppfunnit extra dimensioner av livet. Ramberg tassar koreografiskt på jakt efter tröst, eller domderar majestätiskt medan kärnfamiljen vittrar sönder.

Livet. Det börjar med barnblöjor och slutar med vuxenblöjor. Och så mängder av skit däremellan – som modern hade kunnat säga. Mitt under pjäsen går Marie Göranzon sekundsnabbt ur sin roll, tittar på oss och säger ”att bli gammal är för djävligt helt enkelt”. Så sant, men ett ljuvligt sätt att förbereda sig är på detta är denna revy om en motståndskvinna som vägrar att släppa taget.