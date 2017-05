Marie Fredriksson släpper jazzlåt

Marie Fredriksson. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Marie Fredriksson överraskar fansen och släpper en ny singel: jazzlåten "Alone again". I ett pressmeddelande från skivbolaget förklarar hon att hennes kärlek till musiken tog sin början i just jazzen:

"Detta är något som jag längtat efter en lång tid, och det känns rätt att göra det nu. Jazzen och bluesen har alltid betytt mycket för mig, och jag älskar denna låten", säger hon.

Marie Fredriksson släppte sitt senaste soloalbum "Nu!" 2013 och 2015 kom hennes självbiografi "Kärleken till livet". I fjol beslutade hon och Per Gessle att sluta turnera som Roxette på inrådan av Fredrikssons läkare.