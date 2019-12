Hennes mest streamade låt är ”Ännu doftar kärlek” – som börjar med orden ”Jag önskar du finns kvar”. Det uttrycker säkert miljontals fans önskan en dag som denna, när Marie Fredriksson har gått bort, 61 år gammal.

Bland alla Roxette-låtar – som ”It must have been love” och ”Listen to your heart” – är det ”Sparvöga” som parkerar sig i min hjärna. Det var ju signaturmelodin till tv-serien med samma namn, som sändes 1989, och det är Marie Fredrikssons röst jag minns, inte mycket mer.