Programledaren Maria Forsblom går över norrländska forsar, möter havsdjur i Australien och umgås med familjen på Åland.

Langham Hotel, London

Foto: Simon John Owen

För tre år sedan gav jag min sambo en weekend till London i födelsedagspresent. Det är alltid kul att ta seden dit man kommer och i tedrickarlandet England är afternoon tea ett måste. Eftersom jag promenerar mycket när jag är i London var det underbart att få sjunka ner i fåtöljerna i tesalongen Palm Court på The Langham Hotel, nära Buckingham Palace. Deras afternoon tea, med allt vad det innebär, var riktigt, riktigt gott.

Adress: Regent Street, London.

Smultronstället, Söderköping

Jag är mycket för det söta och i Söderköping finns ett glasställe som aldrig gör en glassälskare besviken. Till och med den som inte tycker om glass kan komma att ändra sin åsikt efter ett besök på Smultronstället. Här snackar vi stora, generösa glassar i alla möjliga smaker. More is more! Vilket förvisso kan resultera i en lång kö om man har otur, men det är väl värt väntan.

Adress: Kanalgatan, Söderköping.

Smart park, Åland

I somras tog vi med våra söner och deras kusin till upplevelselandet Smart Park och blev väldigt positivt överraskade. Jag kan ibland tycka att det blir så mycket kommers i liknande parker som ofta trängs ihop på en liten yta med långa köer. Här var det tvärtom: generösa ytor, ingen trängsel och fullt med elbilar, båtar, bumperballs, klätterställningar och karuseller. Vi var där i fem timmar och kände ändå att vi inte var riktigt klara när dagen tog slut.

Adress: Eckerö, Åland.

Wild River, Mårdseleforsen

Foto: Jesper Stenmark

I somras fick jag en häftig naturupplevelse när jag besökte Mårdseleforsen. Det dånar av forsens kraft när man går på gångbroarna över den tjugo meter breda forsen. Och där, mitt i skogen, ligger Wild River som är en av de bästa restaurangerna jag ätit på i Sverige. Jag valde piteregnbågen som var helt fantastisk. Restaurangen ligger dessutom precis ovanför forsen, vilket gör upplevelsen extra mäktig.

Adress: Vindeln, Lycksele.

Stora barriärrevet, Cairns

2005 var jag och fyra tjejkompisar ute och luffade. Vi tog dykarcertifikat i Thailand och när vi kom till Australien upptäckte vi att stora barriärrevet utanför Cairns är en av världens bästa dykplatser. Eftersom vi inte hade så mycket pengar lyckades vi få praktikplats på en båt i Cairns. I fem dagar hjälpte vi till i köket på båten mot att vi fick dyka i detta underbara vatten. Det är dagar jag aldrig kommer glömma.

Adress: Queensland, Australien.

Foto: Pär Bäckstrand/TV4