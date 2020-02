Margot Robbie spelar mot Bale i ny film

Producerar gör Matthew Budman, som också producerade både "Joy" och "American Hustle", för vilken Russell blev Oscarsnominerad i kategorin bästa regi.

Margot Robbie har haft det fullt upp på senare tid. Nu syns hon i "Birds of prey", och har också en roll som Sharon Tate i Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood". Dessutom blev hon Oscarsnominerad för sin medverkan i "Bombshell".