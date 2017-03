Margot Robbie är klar för en ny storfilm. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/TT

Margot Robbie är klar för rollen som Marian i en ny version av Robin Hood, skriver contactmusic.com. Filmen är en alternativ tolkning där Marian är en motståndsledare som leder sitt folk i krig efter det att Robin Hood dött.

Margot Robbie slog igenom i The wolf of Wall Street med Leonardo DiCaprio 2013 och har sedan dess haft stora roller i filmer som Suicide Squad och The legend of Tarzan.