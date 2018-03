Margit Sahlin i SvD 1939: ”Frågan om ett kvinnligt kyrkoämbete”

Denna understreckare publicerades ursprungligen den 11 juni 1939 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Margit Sahlin (1914–2003) var en de tre första kvinnor som kom att prästvigas 1960.

Under det senaste året har den gamla frågan om ett kvinnligt ämbete i vår svenska kyrka varit brännande aktuell. Diskussionens vågor har svallat höga, och kanske har stundom lidelsen på ömse håll fört till osakliga och sårande överdrifter. Religiös nitälskan har dock inom båda lägren funnits med såsom drivande kraft. Just därigenom har motsättningarna kommit att te sig oöverkomligt svåra och bristen på ömsesidig förståelse dubbelt smärtsam. En om också summarisk framställning av några av de viktigaste synpunkter som kommit fram kan därför ha sitt värde.

En sak, som inträngande framhållits, har blivit manande medveten för nästan alla parter: kyrkans nya, fruktansvärt ansvarsfyllda situation. Det går inte längre att blunda för det faktum, att de genomgripande omdaningarna i samhällslivet, som fullständigt revolutionerat det andliga läget, har medfört att kyrkan, trots den skenbart obrutna traditionen, inom somliga samhällsskikt står nästan som en missionskyrka i ett okänt land bland främmande människor, likgiltigt oförstående eller medvetet frånvända inför hennes budskap. Den andliga omvälvningen är kanske mest påtaglig – och mest tragiskt katastrofal – inom kvinnovärlden, som annars brukar giva den lugna, sammanbindande fastheten, det stilla växandet. Det är en radikalt ny människotyp som på helt kort tid vuxit fram, och det står allt mer skrämmande klart, att kyrkan med sina vanda arbetsformer svårligen kan nå denna moderna, frigjorda men också ofta rotlösa kvinna, möta hennes behov och giva henne hjälp och ledning i hennes speciella vanskligheter och problem: hennes värld ligger ofta helt utom kyrkans räckvidd.

I denna kris, som hårt skärper kyrkans ansvar och kräver, att alla tänkbara arbetsformer prövas, ligger det nära till hands att söka göra bruk också av kvinnornas hittills föga utnyttjade möjligheter till insats – så mycket större nu genom just samma omvandling som medfört krisen. Det är inte fråga om fientlig kritik av kyrkan eller prästerna. Men det måste ju vara så, att kyrkan skulle berikas genom att i större utsträckning draga nytta också av kvinnornas olikartade erfarenheter och begåvning. Så sammanvävt som det religiösa en gång är med det etiska och så beroende av fysiska och psykiska betingelser, har kvinnor säkerligen ofta större förutsättningar än män särskilt för själavård bland kvinnor, och mindre svårt att sätta sig in i kvinnors själslägen och moraliska konflikter, inte minst i vad som rör kärleksliv och hemliv.

Annons X

Så långt råder en ganska allmän enhet i tänkesätten hos dem som något satt sig in i saken. Men när frågan ställes, hur de kvinnliga arbetskrafterna bäst bör utnyttjas, blir splittringen mångfaldig.

Läs även Sahlin blev symbol för en kvinnligare kyrka

De mest konservativa menar, att det redan nu finnes alldeles tillräckligt många tillfällen för kvinnor att arbeta i kyrkans tjänst: i den frivilliga verksamheten, såsom prästfruar och inom diakonien. Att de båda första linjerna icke fyller behovet, behöver knappast påvisas. En starkt förnummen kallelse kräver hela livets insats, och verksamheten fordrar grundlig utbildning, särskilt en gedigen teologisk skolning – men kan man räkna med sådant utan att erbjuda en fast avlönad anställning? Människor behöver också få veta, att det finns någon som har detta arbete till sin livsuppgift, så att de kan vända sig till henne utan rädsla att störa henne i hennes yrkesarbete eller inkräkta på hennes hemliv. Och själva vigningen till ämbetet kan bli av omätlig betydelse såsom den fasta bekräftelsen på att verket icke beror av den egna bristfälliga prestationen utan vilar på kyrkans uppdrag, liksom den blir en hjälp för församlingen att bortse från personlighetens bättre eller sämre egenskaper och starkare förnimma det objektiva i kyrkans egen förkunnelse, buren av kyrkans auktoritet.

Det räcker säkerligen inte heller att utvidga diakoniverksamheten, även om också detta är en angelägen uppgift: den ovärderliga gärning diakonissorna utför i vårt land underskattas ingalunda av dem som framhåller, att kyrkan i våra dagar dessutom behöver en verksamhetsform av helt annan art och att båda grenarna endast vinner på att hållas isär.

Denna artikel var införd i SvD den 11 juni 1939. Foto: SvD:s arkiv

Men om det alltså för många står klart, att en verklig nydaning måste ske, blir den svåra frågan: bör det förefintliga prästämbetet öppnas för kvinnor eller ett nytt ämbete inrättas? Det har sagts, att den mest fruktbara lösningen vore att skapa en helt ny tjänst, som skulle giva största möjliga förutsättningar för de specifikt kvinnliga gåvorna att komma till sin rätt. Det starka behovet av kvinnlig arbetsinsats gäller i varje fall inte församlingar med en enda prästbefattning utan främst storstäder och industrisamhällen samt vissa anstalter, såsom kvinnofängelser, skyddshem m.m.

Den springande punkten i problemet är emellertid frågan om sakramentsförvaltningen. Från kyrkligt håll framhåller man, att sakramentsförvaltning principiellt måste ingå i ett kyrkoämbete av den art det här gäller. En sann kyrklig själasörjare har makten att binda och lösa, att mottaga bikt och meddela avlösning, och underpanten därpå är handhavandet av sakramenten. Nattvarden måste kunna ses som en slutpunkt och ett fullbordande av själavården, och för många är det den sakramentala helgden som är grundvalen för förtroendet. Sakramenten meddelar också till dem som trängt djupare in i kristendomen den högsta formen av förkunnelse: den kvinnliga förkunnarens verkningsmöjligheter bör inte onödigtvis beskäras.

Läs även Det fanns ett mörker under den säkra ytan

Mot tanken på kvinnor som sakramentsförvaltare har det framförts mångahanda argument av växlande värde. Somliga har ytligt velat avfärda det hela med ett föraktfullt: "rena kvinnosaken!" Det är tyvärr sant, att det kommit in en del ovidkommande synpunkter också från det hållet. Men det är ett absolut legitimt önskemål redan ur allmän rätt färdighetssynpunkt, att en saklig utredning kommer till stånd. Ingenting kan heller skada kyrkan mer än dimmig oklarhet skulle göra. Om inte öppet besked gives, måste särskilt de utanför kyrkan stående kvinnorna få den upp fattningen, att kristendomen eller de kristna efter primitiva religioners syn sätt djupast inne föraktar kvinnan såsom oren och mindervärdig. Kravet på förbehållslöst erkännande av likställighet ända in i det allra innersta och heligaste är ett rättfärdigt krav som inte får nonchaleras. Det är inte lätt att förstå, varför kvinnor som längtar att få följa en religiös kallelse utan vidare skulle avvisas, och det är en allvarlig fara, att ett sådant avvisande utan klar motivering skulle alstra en bitterhet mot kyrkan, som skulle försvåra eller omöjliggöra hennes verksamhet inom stora kretsar av vårt folk.

Ett mer bärkraftigt argument är hänsynen till en nära tvåtusenårig tradition. Visst måste den kyrkliga hävden vördas såsom ett vitalt värde, som ingen utan tvingande skäl får förgripa sig på. Men så vitt det här gäller en ökad möjlighet för kyrkan att fylla sin kallelse, har hon också rätt och skyldighet att med trosviss djärvhet slå ned alla hämmande skrankor. Har inte Luther lärt oss, att traditionen inte får vara norm i religiösa frågor och att den fromma seden hellre må brytas än tillåtas förkväva andlig växt. Det kommer lätt hos traditionalisterna in ett slags manlig själviskhet: "Detta har vi män haft som privilegium i tvåtusen år, och där vill vi inte veta av något intrång".

Läs även Jesus fru ger ny syn på kyrkans kvinnor

Ett för andra avgörande skäl är troheten mot Bibeln, vars hela anda, menar man, är oförenlig med tanken på ett kvinnligt prästämbete. Men kan man i vår tid låta en sådan biblicistisk syn bli bestämmande. Fullt konsekvent vill ändå ingen följa evangeliernas föredöme – annars borde ju kvinnorna t.ex. uteslutas ur nattvardsgemenskapen, eftersom ingen kvinna av Jesus inbjöds till den första nattvarden. Vi anser det heller inte för religiöst väsentligt att följa Pauli föreskrifter om dräkt och hårklädsel. Och det är väl knappast längre någon som helt omfattar Pauli uppfattning om skapelseförloppet, som dock uttryckligen utgör motiveringen för hans syn på kvinnan. Ju djupare man helighåller Skriften, desto tydligare måste man väl se och desto öppnare erkänna, att Pauli livssyn var betingad av samtidens föreställningsvärld. Hur långt ut i periferien vi skola tillämpa bibelns ord blir till sist en samvetsfråga, och det är principiellt knappast mer godtyckligt att helt öppna prästämbetet för kvinnan än att, som de flesta numera vill bifalla, låta henne uppträda som predikant och mötestalare, som missionär och som konfirmandlärare. Har inte kyrkan rätt att tro på en fortgående uppenbarelse, samma uppenbarelse som ledde Luther? Det gäller att inte i mänsklig klokskap blott låsa fast vid de gamla banorna.

En allvarlig invändning grundar sig på en speciell uppfattning av prästämbetet såsom en fortsättning av apostolatet. Apostlarna skulle såsom "befullmäktigade ombud" i rent juridisk mening ha ställföreträtt Kristus, beklädda med hans egen makt, och på deras i obruten succession förmedlade uppdrag vilar kyrkans tre ämbeten: episkopat, presbyteriat och diakonat. Till dessa urkyrkliga institutioner skulle ingen ny kunna tillskapas med samma karaktär av apostoliskt uppdrag.

För lekmannasyn blir denna tankegång knappast övertygande redan av det skälet, att man vet så ytterst litet om fornkyrkans ämbeten. Säkert tycks vara, att organisationsformerna först småningom utbildats. De borde därför inte tillmätas någon för all tid normerande betydelse, och det föreligger väl också knappt mer än namnlikhet mellan t.ex. vårt svenska diakonat och det fornkyrkliga. Kyrkan har ständigt utvecklat sin organisation efter växlande tiders behov, och en nybildning förefaller inte i och för sig orimlig.

Det viktiga problemet blir, om det apostoliska uppdraget principiellt kan anförtros blott åt män, eller om det inte snarare var tidsbetingade motiv som kom Jesus att kalla endast män till apostlar. Två sådana skäl ligger i öppen dag: dels den gammaltestamentliga formen av skapelsetron, dels kvinnans sociala ställning enligt dåtida judisk åskådning – intetdera realt ingående i modernt föreställningsliv. Dessutom anses de tolv ha representerat Israels tolv stammar, och efter israelitisk uppfattning var det otänkbart att såsom en stams huvudman se en kvinna; men när urkyrkan inte längre bevarade det heliga tolvtalet, bortföll också det därmed förbundna kravet på manlighet. Om vidare apostolatet till sitt ursprung var en juridisk institution, måste man besinna, att kvinnan på Jesu tid inte var juridiskt myndig och således inte rimligen kunde komma ifråga som "befullmäktigat ombud"; men i det moderna samhället, där kvinnan är rättsligt likställd med mannen, kan inte föråldrade israelitiska rättstraditioner gälla som normer i religiöst väsentliga frågor. Till Guds uppdrag knöts aldrig sociala restriktioner: "anden gives icke efter mått".

Ytterligare ett skäl som anförts mot ett kvinnligt prästämbete är detta: kvinnans speciella karisma är det subjektiva, det personliga engagerandet; liturgien åter är till sitt väsen extremt objektiv, överindividuell, och därför bör kvinnan där hållas utanför. Låt vara att det kan ligga något i denna generella distinktion mellan manligt och kvinnligt psyke. För kristen tro ligger dock det objektiva i Ordet, budskapet, och inte i framförandet: om Ordet subjektivt förmedlas, kommer dess objektiva kraft att verka, oavsett den mänskliga bärarens kvalitet.

Också andra mer eller mindre väsentliga argument har framförts. För en lekman kan det förefalla som om ännu inte något verkligen bärkraftigt skäl kommit fram mot det kvinnliga ämbetet. Men även om det kan synas, som om den på sina håll tydligen starkt kända motviljan ofta bottnar i känslotänkande och ren konservatism, måste man minnas, att i religiösa ting det emotionella har en mycket stor betydelse och att irrationella faktorer där spelar in, som inte låter sig påverkas av det mest logiska resonemang utan helt enkelt måste respekteras. Det finns dock andliga realiteter som inte kan adekvat uttryckas, och förandligade människors intuition kan stundom nå djupare än intellektuella slutledningar. En reform av kyrkans sakrala ordning är en oerhört komplicerad och ömtålig fråga, som långt ifrån ligger så klar och överskådlig som många ivrare vill göra gällande. Praktiska och psykologiska synpunkter kan därvidlag närma sig de principiellas värde, och det fordras djup inlevelse i kyrkans väsen för att våga ett steg, som sedan aldrig kan göras ogjort. Det trängande behovet av kvinnlig insats i kyrkans arbete gäller ju heller inte direkt det rituella, och man får inte så järnhårt hålla på en princip, hur berättigad den än är, att därmed hela denna för kyrkan brännande viktiga angelägenhet äventyras. Halvmesyrer brukar sällan vara lyckliga, men i religiösa frågor är det vanskligt att gå för bryskt till väga. Om genom den radikala reform, som föreslagits, verkligen vår kyrkas inre enhet eller hennes delaktighet i den ekumeniska gemenskapen skulle sättas på spel; om enskilda kristna – präster eller lekmän – verkligen skulle såras i sitt allra innersta och känna sig bortstötta från kyrkan; eller om den kvinnliga kyrkotjänaren i sin egenskap av sakramentsförvaltare genom sådana reaktioner skulle få mindre kontakt med församlingen och således minskad möjlighet att fylla sin uppgift, så vore det orätt av kyrkan att utan mycket starka skäl direkt genomföra den i hela dess vidd.

Kyrkans ställning är oerhört svår: ett förhastat steg kan måhända aldrig gottgöras, men det kan vara lika ödesdigert att dröja. Likaväl som det kan vara orätt att såra fromma känslor, skulle kyrkan ådraga sig stor skuld genom att med negativ hållning stöta från sig många av dem hon är kallad att tjäna. Och vem vet hur länge det dröjer, tills de rena vanefördomarna övervunnits – vårt folk lärde sig snart att förtroendefullt acceptera kvinnliga läkare och domare. I varje fall måste frågan genomarbetas så allsidigt och uttömmande som möjligt och ett principiellt ståndpunktstagande göras, även om sedan hänsynstaganden och praktiska överväganden får bestämma de närmaste åtgärderna. Det är att hoppas, att den utredande kommitté, varom kyrkomötet anhöll, så snart som möjligt blir tillsatt. Tiden hastar. Måtte det inte få gå så, att kyrkan i ängsligt kvardröjande på de gamla trygga vägarna stänger till sig för en kallelse, som hon lyhört skulle ha lyssnat ut, och såsom en trogen men ovist försiktig tjänare gräver ned det pund hon i dristig förtröstan skulle ha vågat göra till en insats för sin heliga sak.

Margit Sahlin Margit Sahlin (1914–2003) var en de tre första kvinnorna som prästvigdes i Svenska kyrkan 1960 och Sveriges första kvinnliga kyrkoherde 1970.