Margaux Dietz slog igenom när hon sände sin egen förlossning på Youtube. Hennes sociala kanaler drar in miljonbelopp och nu ger 29-åringen ut sina livsråd i bokform.

Influencern Margaux Dietz sträcker upp armen i luften, som i en skål med kaffekoppen, och ler mot kameran. Hennes makeupartist – som sminkar Margaux några dagar i veckan, när hon gör större grejer – filmar och gör en Boomerang, ett videoklipp som spelas om och om igen. Några sekunder senare landar sekvensen på Instagram för Dietz 366 000 följare att ta del av.

– Planen är att uppdatera mina sociala medier livet ut. När jag som dement 80-åring funderar på vad jag gjorde i december 2019 så kan jag bara scrolla ner i mitt flöde och få svaret. Hur bra?!

Vi sitter i Margaux Dietz vardagsrum i Vasastan och mellan oss på bordet ligger ett av hennes senaste projekt – boken Your best life. Just nu flänger hon runt på boksigneringar över hela Sverige samtidigt som hon roddar sina sociala plattformar och nya programledarrollen för Hemliga beundrare på TV3. Your best life tar avstamp i vad hon som 29-åring hittills lärt sig om livet, nedkokat till nio livsmotton, varvat med självbiografiska inslag.

– Jag brinner för att sprida positiv energi. Boken är till för dem som vill utvecklas, kanske byta jobb eller behöver en putt i rätt riktning för att våga följa sina drömmar. Folk frågar mig alltid hur jag kan vara så glad hela tiden och jag började fundera på varför det är så. Det utmynnade i att jag ville skriva boken för att få andra att utveckla en positiv inställning till livet.

Man kan säga vad man vill om influencers som skriver självhjälpsböcker och om 29-åringar som ger livsråd, men det är odiskutabelt att Margaux Dietz är en av Sveriges mäktigaste röster just nu och en influencer som gjort något mer med sitt kändisskap än att göra reklam för tandblekning och gå på bjudluncher med bloggkompisar. Dietz har brutit ny mark inom ”influencer marketing”, bland annat har hon spridit EU-kommissionens arbete och skapat Youtube-programmet Partitempen, där hon inför valet 2018 intervjuade alla partiledare.

– Med Partitempen ville jag visa att influencers kan göra mer än att prata om smink och kläder. I framtiden tror jag att vi kommer användas i mer varumärkesbyggande syften. Som Volvos reklamfilmer med Zlatan eller Nespressos med George Clooney.

– Jag personligen vill jobba mer med utbildande material på mina kanaler, det är det jag tycker är roligast. Att göra reklam för saker som faktiskt hjälper människor förstå saker. Jag har en grej på gång nu som är lite liknande Partitempen, men det är hemligt! Men förhoppningsvis kommer mitt varumärke gå så pass bra att jag om några år inte behöver livnära mig på samarbeten.

Margaux Dietz AB är i dag ett väloljat maskineri med fem anställda: en assistent, en bokare på halvtid, två projektledare och Margauxs mamma Eveline som är heltidsanställd som ekonomiansvarig . Den sociala videoplattformen Youtube är stommen och det var där hon slog igenom med buller och bång för bara några år sedan.

– Förlossningsvideon var mitt stora break. När jag kom in till sjukhuset hade jag 15 000 följare på Instagram, morgonen efter 30 000. När jag la upp själva videon på Youtube tre veckor senare exploderade det på riktigt. Den fick över 700 000 visningar på två dagar och jag fick vara med i morgonsoffor och göra intervjuer. Men det var med tv-programmet Let’s dance jag blev kommersiell, då fick även tanter uppe i Norrland upp ögonen för mig.

Är det aldrig jobbigt att vara så öppen med sitt liv inför främlingar?

– Nej, aldrig. Men jag har en policy: när jag går igenom något jobbigt så väntar jag ett tag innan jag berättar om det. Mitt liv är inte perfekt, så varför skulle jag låtsas det? Men vissa saker har jag lärt mig att vara med försiktig med, min son Arnold fick nyligen byta förskola eftersom det helt plötsligt stod människor i kapprummet som ville träffa honom. Jag hade spelat in en video där man tyvärr kunde lista ut var hans förskola låg.

Tar det på din självkänsla om en video får dåligt med visningar?

– Ja. Ibland får jag dippar och tänker att allt jag gör är dåligt. Det är jobbigt när man ser att statistiken går ner. Då blir jag blir stressad och tänker: håller jag på att gå ur tiden? Att vara influencer är att leva under ständig press, ena dagen är man inne och ett halvår senare kan man vara ute. Jag känner en ständig press att skapa material till mina kanaler, jag är aldrig ledig.

Din son Arnold är väldigt exponerad i dina sociala kanaler – tänker du ibland på att det kan komma en dag när han inte vill vara med längre?

– Jag tror han automatiskt kommer att fasas ut från mina kanaler ju äldre han blir. Men jag skulle inte ha något emot om han vill bli influencer. Allt han gör ihop med mig får han betalt för. Han får lön då och då, som när han varit med i samarbeten.

Hur kommer influencerbranschen se ut om några år?

– Mer personlig och mindre perfekt. Mer autentiskt och mer live. Kanske kommer jag dyka upp som ett hologram hemma hos mina följare? Det låter sjukt – men varför inte?

Foto: Jesper Florbrant