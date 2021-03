Mardrömsdebut för IKO:s målvakt i storförlust

Örebros första mål kom när Borna Rendulic satte 1–0 i powerplay 3.13 in i första perioden. Tvåan kom minuten senare genom Robin Kovacs som vallade in pucken via Alexander Sudnitsin.

När Kovacs satte 3–0 efter 9.39 betydde det att Sudnitsins debutkväll var över och han byttes ut mot Joe Cannata.