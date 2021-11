Mardrömmen med scheman fortsätter för SJ

På fredag har två veckor gått sedan SJ meddelade att ”enstaka avgångar” kommer att ställas in den närmaste tiden på grund av personalbrist till följd av problem med ett nytt planeringssystem för schemaläggningen.

Förra fredagen ställdes ett 100-tal avgångar in. Problematiken har fortsatt under helgen och pågår än i dag. Runt 30 tåg ställdes in på tisdagen och ett liknande antal är beräknade per dygn hela veckan ut.