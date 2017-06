Mardrömmen i Mali är över

Johan Gustafsson som återförenats med sin familj på Arlanda (till vänster). Till höger är en skärmdump från en film som publicerades under tiden Gustafsson satt fången i Mali. Foto: TT

Sonens motorcykelsemester i Mali 2011 slutar med ett telefonsamtal till Göran Gustafsson, Johans pappa. Göran grejar i sin källare när han hör Johans resekamrat i andra änden. Hans son är kidnappad. I ett oroligt Mali.

Det ska dröja ytterligare 14 dagar innan al-Qaidas nordafrikanska gren Aqim tar på sig kidnappningen och släpper en bild på gisslan.

”Jag var orolig innan de skulle åka, men kanske mest för att de skulle bli rånade eller så, eftersom de hade motorcyklarna”, berättar Göran i ett tv-inslag i januari 2016.

Då har Johan varit kidnappad i över fyra år. De livstecken familjen har fått har varit videofilmer som släppts med långa mellanrum. Filmer som Johans syster, Victoria Gustafsson, säger sig knappt vilja se.

Jag är så rädd att det ska finnas något där som sätter sig på min näthinna.

Vissa av filmerna ser professionellt gjorda ut. En film är 20 minuter lång och bär titeln, "En resa för att intervjua två fångar". Under filmen syns en logotyp i nedre högra hörnet. Loggan är al-Andulus, den islamistiska terrororganisationen Aqims medieavdelning.

Enligt mannen som intervjuar Johan i filmen var Johan nära att dö vid ett misslyckat flyktförsök.

– Efter flera timmar i öknen höll han på att dö av törst. Hade inte mujahedin hittat honom hade han dött, hävdar den maskerade ledaren.

I videofilmerna ser Johan trots allt relativt välmående ut. Han har färg i ansiktet och tycks inte vara mager. Kläderna han har är rena, och han bär fortfarande sitt armbandsur.

I en video säger Johan att han inte vet om hans familj har nya medlemmar. Han talar rätt in i kameran och säger att han älskar och saknar sin familj.

”Hans blick är densamma”, har syster Victoria sagt om filmerna på hennes bror som nu hunnit fylla 42 år.

I filmen från al-Andulus beskrivs öknen där Johan hålls som världens största fängelse, utan murar, utan stängsel.

Grafik: Paloma Lucero Perez

Johan placerades i öknen efter att ha förts bort från en restaurang i Timbuktu tillsammans med sydafrikanen Stephen McGowan – som också har brittiskt medborgarskap – och en nederländare. En tysk man som gjorde motstånd sköts ihjäl på plats.

Två dagar tidigare hade även två fransmän kidnappats. I dag är fransmännen fria och nederländaren Sjaak Rijke fritogs av franska styrkor 2015. Stephen McGowan har också förekommit i filmerna men om han kommer att släppas är ännu okänt. I våras avled Stephens mamma utan att få återse sin son.

Försöken att frita Johan har varit flera. Svensk polis har arbetat med ärendet och på ett besök i Mali i januari 2016 tog utrikesminister Margot Wallström (S) upp frågan. Wallström lovade att Sveriges regering anstränger sig för att få honom frigiven.

Familjen har också fått hjälp av den afrikanska organisationen Gift of the Givers som försökt medla. Hösten 2015 lyckas organisationen göra det som grundaren Imtiaz Sooliman beskrivits som det svåraste i en kidnappningssituation: Hitta en person på marken som kan agera mellanhand och föra dialogen. På så sätt kunde organisationen också ge Johans och Stephens familj möjlighet att skicka brev till dem.

Men efter det har någonting hänt, ännu oklart vad.

Under sommaren 2016 tycks Gift of the Givers ha nått ett genombrott. Hopp tänds och i augusti samma år reser Johans familj till Sydafrika för att träffa organisationen och vara delaktiga när ett sista bud läggs.

Så för bara en dryg månad sedan kommer det tunga beskedet: hjälporganisationen ger upp sina försök att få Johan Gustafsson fri. Förhandlingarna har nått en återvändsgränd.

Organisationen ska ha fått ner lösensumman från 20 miljoner euro till 8,5 miljoner euro, en summa som varken Johans eller Stephens familj kan betala. Som hjälporganisation kan Gift of the Givers inte heller genomföra en fångutväxling som var ett alternativt krav från kidnapparna.

För på måndagen den 26 juni 2017 får Johans familj äntligen det besked de väntat på i snart sex år: Johan är fri.