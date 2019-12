Så ligger jag återigen där i sängen med fjärrkontroll i hand och klickar runt mellan olika tv-serier och filmer på HBO och Netflix. Kanske den här? Eller den här? Läser om handlingen. Nja. Letar vidare. Länge. Till slut fastnar jag för något, men den riktiga entusiasmen saknas. Halvengagerad rullar jag första avsnittet. Jag hoppas på en fullträff, men allt eftersom minuterna går dalar entusiasmen. Ändå fortsätter jag att titta och försöker hitta argument för att detta faktiskt är sevärt. Det är som om jag säljer in serien till mig själv, trots att jag innerst inne vet att det som utspelar sig på skärmen är mediokert och meningslöst. Absolut inte tillräckligt bra för att motivera flera timmars tittande. Inte ens tillräckligt bra för att motivera ett enda avsnitt.

Bredvid mig på nattduksbordet ligger det en bok som för en kamp med tv:n – kampen om min tid. Just nu är det en biografi om 1900-talets främste porträttmålare, Lucian Freud. En av de kvällar då boken vinner kampen mot tv:n läser jag att Freud förstörde långt fler målningar än han sparade. Under 60 års målande rör det sig om tusentals verk. Resultatet var helt enkelt mediokert, alltså inte tillräckligt bra för att visa upp för världen.

Jag nämner detta för en vän som är konsthandlare och vi kommer in på ämnet konstsamlande. Jag frågar honom vad nyckeln till framgångsrikt samlande är. ”Att säga nej” svarar han. Se så mycket konst som möjligt, men köp lite och det bästa (inom ramen för din budget). Försök alltid att få konstnärens bästa verk. Har du inte råd med det bästa, kika på priskategorin under.

Med så mycket innehåll som ständigt stjäl vår uppmärksamhet och tid har förmågan att säga ”nej” aldrig varit viktigare. Oavsett om det handlar om tv-serier, skapande eller konsumtion. Det säger sig självt att 95 procent av allt som finns på Netflix, HBO och andra streamingtjänster inte är värt din tid. Det är mediokert visuellt skval. När jag summerar året 2019 konstaterar jag att det sammanlagt fanns färre än tio tv-serier värda tidsinvesteringen (låter ändå som många). Dessa var Top boy, 1994, Gomorra, Suburra, Succession, The Kominski method, The Crown och Comedians in cars getting coffee. Din lista ser säkert annorlunda ut, men är det fler serier än tio borde du fundera över hur du värderar din tid.

Ju mer tillgängligt innehåll, desto viktigare att säga nej. Även om möjligheterna till tidsfördriv aldrig har varit större, så är den tillgängliga tiden exakt densamma som för 10, 100 eller 1 000 år sedan. Åtminstone sett till ett dygn.

Jag önskar att ett ”nej” var betydligt mer vanligt förekommande i sociala medier – både för skapande och konsumtion. För hur mycket av allt som flimrar förbi i dina flöden har egentligen något värde överhuvudtaget? Vi behöver alla bli mer restriktiva med vad vi delar i sociala medier. Lucian Freud kastade tusentals målningar i soporna – som han lagt hundratals timmar på att skapa. Så nog kan du avstå från att dela med dig av precis alla dina tankar, resor och sanslösa framgångar på jobbet? Ja, det är fullt möjligt att posta något tvåhundra gånger om dagen, men det betyder inte att det är en bra idé.

Att säga nej har också uppenbara miljövinster eftersom det leder till mindre konsumtion, av allt. Julbord är för övrigt som streamingtjänsterna. 95 procent smakar ändå inte gott. Du mår bättre om du säger nej. God jul.