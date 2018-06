Marcus Berg: "En bra period i mitt liv"

Fotbollslandslaget går in i sitt första VM på tolv år. Fotbollslandslaget går också in i sitt första mästerskap på 16 år utan superstjärnan Zlatan Ibrahimovic som skräckinjagande offensivt vapen. För all del: Den unge Ibrahimovic spelade en perifer roll i VM 2002 men har allt sedan dess varit en given frontfigur.