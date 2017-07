Marcus & Martinus hyllar Victoria med ny låt

Marcus och Martinus Gunnarsen föddes 2002 i norska Trofors.

De upptäcktes på en talangshow under en semester i Thailand, och 2012 vann de den norska versionen av Lilla Melodifestivalen, Melodi Grand Prix Junior.

Sedan dess har Marcus & Martinus hunnit släppa boken "Vår historia", filmen "Tillsammans mot drömmen" och massvis av låtar, på både norska och engelska. "Elektrisk", "Like it like it" och "Girls" är några av de många hitlåtarna.