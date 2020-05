Befinner jag mig i ett litterärt Stockholmssyndrom? Under flera veckor har jag haft en klump i magen för att Thomas Cromwell, som varit död i 480 år, snart ska avrättas. En natt drömmer jag till och med om honom, om Cromwell, 1:e earlen av Essex, kung Henrik VIII:s närmaste man, han som haft en hand i Anne Boleyns halshuggning, som haft ett nästan universellt dåligt rykte i Storbritannien, som ansetts vara en skurk och en uppkomling. I drömmen gråter jag men vet inte vad jag ska säga till den dödsdömde Cromwell. Allt jag vet är att det är Hilary Mantels fel.

I likhet med halva det läsande England har jag nämligen umgåtts med ”The mirror and the light” senaste tiden, den tegelsten till roman som avslutar Mantels dubbelt Bookerprisbelönade trilogi om Thomas Cromwells uppgång och fall. De första delarna, ”Wolf Hall” (2009) och ”För in de döda” (2012, på svenska 2013 respektive 2014), blev stora succéer och filmatiserades för BBC:s räkning. När trilogin nu fullbordas med ”The mirror and the light” vet vi alla hur det kommer sluta: Thomas Cromwell, som började sitt liv i den våldsamme faderns smedja i oansenliga Putney, men som lyckades med konststycket att bli lordsigillsbevarare och rådgivare åt kungen, måste falla även han. Den ombytlige Henrik VIII är inte nöjd någon längre stund; Fru Fortuna snurrar på sitt hjul och dramaturgin är lika väntad som den är oemotståndlig.