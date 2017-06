”Manspreading” förbjuds i Madrid

Skrevande män tar upp för mycket plats – tillräckligt för att det ska förbjudas. Foto: Marko Säävälä/TT

New York var först ut med att förbjuda fenomenet. 2014 kunde Manhattanborna som använde tunnelbanan läsa på skyltar: ”Dude, please stop the spreading“.

NYPD (polisen) tog uppmaningen på allvar och grep flera män som trotsade förbudet – dock utan att straffpåföljd.

Nu har flera kvinnoorganisationer fått till stånd ett liknande förbud i Spaniens huvudstad Madrid. Gruppen ”Mujeres en Lucha” drog igång kampanjen på Twitter som snabbt blev viral i sociala medier.

Annons X

Budskapet löd: ”Manspreading är ett otyg där män breder ut benen i kollektivtrafiken och därmed tar upp stor plats för andra passagerare. Kvinnor får sitta obekvämt för att det är en man bredvid som inkräktar på deras utrymme.”

”Manspreading” beskrevs som ”ett utslag av en machokultur och en mindre aggression som kan få personer att lida av obekvämhet.

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading.… https://t.co/fGSRmPmlKu — twitter.com

Partiet CUP tog upp det på regeringsnivå och krävde en landsomfattande kampanj mot problemet. ”Manspreading” beskrevs som ”ett utslag av en machokultur och en mindre aggression som kan få personer att lida av obekvämhet”.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Den nya skylten i Madrid likställer ”Manspreading” med andra förbud som rökning, nedskräpning och att ha fötterna på sätet. Det framgår dock inte om den bredbenta förseelsen kommer att ge några böter.

I Stockholm finns inga planer på ett förbud:

– Jag har ingen information om det, säger Mattias Sjöström, informatör på SL.