Mänsklig mur kring moské under fredagsbönen

När Stockholms muslimer närmade sig moskén vid lunchtid på fredagen möttes de av ett hav av människor. Enligt en uppskattning från polis på plats hade fler än 1 500 personer tagit sig till moskén för att visa sitt stöd efter terrorattentatet mot två moskéer i Nya Zeeland i förra veckan, där 50 människor sköts till döds.

– Tack för att ni finns, sade en man på väg in i moskén till Fia Nerelius som stod bredvid en skylt med texten "We stand with you. And around you".