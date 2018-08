En av de mest minnesvärda replikerna i Shake­speares tragedi "Kung Lear" lyder i Carl August Hagbergs översättning: "värst är det ej / Så länge man kan säga: ’Nu är värst’"– "the worst is not / So long as we can say ’This is the worst’". Samuel Beckett älskade raderna, inte förvånande med tanke på hans ofantliga tilltro till sin förmåga att utsäga det outsägliga. Och av alla "Kung Lears" 4 000 rader är repliken den bästa sammanfattningen av denna Shakespeares kusligaste skapelse. Här sägs "allt", också det vi inte trodde kunde sägas eller för den delen inte önskade skulle sägas. Den långa slutscenen i femte akten är i sin mentala och fysiska grymhet nästan outhärdlig. Så förmådde Samuel Johnson, engelsk litteraturs känsligaste kritiker, aldrig läsa om pjäsens sista scener, Cordelias död hade chockat honom för mycket. Och under lång tid, från sent 1600-tal fram till romantiken, framfördes också pjäsen vanligtvis med ett ändrat, lyckligt slut där Lear och Cordelia överlever.