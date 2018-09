Magnus Lygdbäck har tränat Britney Spears, Alexander Skarsgård och Alicia Vikander. För SPG berättar han om vägen till Hollywood, stenhårda träningsupplägg och hur man håller en superstjärna i balans.

En scen ur dokumentären Avicii: True Stories.

Annons X

"Blicken upp. Snabbt. Femton. Mycket bra."

I en träningslokal i Los Angeles står en vältränad blond man bakom dj-undret Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii, som med full kraft häver vikter upp och ner tills svetten lackar. I nästföljande scen hänger stjärnan ansträngt över skivstången och flämtar fram att träningspulsen ger honom ångest.

"De här passen hade varit så omöjliga för dig för bara en månad sen. Att ha de här vikterna och köra på den här intensiteten... Jag fattar. Kroppen kan inte skilja på panikångest och träning", säger mannen mjukt och klappar Tim Bergling på armen.

Magnus Lygdbäcks lugna stämma ljuder över en hackig telefonlinje som kopplar oss samman över Atlanten. Han har precis avslutat en inspelningsdag av nya filmen Wonder Woman 1984. Just idag spärrade filmteamet av Washingtons paradgata Pennsylvania Avenue, där president Donald Trump har sin hemadress, för att få till en scen med Capitol Hill i bakgrunden. Magnus Lygdbäcks roll är att hålla huvudrollsinnehavaren Gal Gadot i toppform – både framför och bakom kameran. De senaste tio åren har han varit personlig tränare åt exempelvis Katy Perry, Ben Affleck, Alicia Vikander och Britney Spears. Med sitt jordnära sätt guidar han kändiseliten till ett liv i balans. Följer med dem jorden runt, på världsturnéer och filminspelningar och träffar dem ibland oftare än deras egna familjer.

– Det har varit en otroligt tuff resa. Att kliva in i projekt med världsartister som har enorma problem med sina liv och försöka hjälpa dem, samtidigt som deras management står runt omkring med stora krav. Det är inte lätt. Branschen är hård och full av egon som vill tjäna pengar. Men jag tappar aldrig fokus, mitt jobb är att hjälpa mina klienter att må bra.

Foto: Charlie Clift

Magnus Lygdbäck, som är född i Umeå och uppvuxen i småländska Alvesta, kommer inte helt oväntat från en idrottsfamilj. Han har tränat allt från fotboll till tennis och tävlingsdans. När han sysslade med ishockey och simning var det föräldrarna som agerade tränare.

– Jag har minnen från när jag som treåring följde med pappa till gymmet med min egen lilla väska slängd över armen. Träning har alltid varit en del av mitt liv.

Efter att ha utbildat sig till personlig tränare i Stockholm i slutet av 90-talet fick Magnus Lygdbäck spinn på karriären. Han köpte lägenhet på Östermalm, körde fin bil och hade kunder som Ernst Billgren och E-Type.

– Under en period funderade jag på att arbeta med vin istället, det är ett av mina största intressen. Men när jag insåg vilken skillnad jag kunde göra för andra genom träning, så kom vändningen och jag ville fortsätta.

Hans internationella avancemang tog fart under en resa med svenske klienten Max Martin. Genom superproducenten fick han möjlighet att träna artister som Britney Spears, Michael Bublé och Kesha.

– Jag insåg att ingen hjälpte dem med att strukturera upp sina liv kring träning, kost och balans. Artister behöver en helt annan sorts fysisk och mental träning än vi andra. Hur optimerar man deras lungor innan en konsert? Hur hjälper man dem att hantera endorfinkicken när de gått av scenen? Och hur påverkas deras kroppar av att de dagligen reser mellan tidszoner? Jag kände att jag kunde hjälpa dem att styra upp sin tillvaro. Jag var till och med riktigt bra på det.

Du lämnade Stockholm för en osäker framtid i Los Angeles.

– Ja, jag gillar att sätta mig själv i obekväma situationer, framför allt blir jag extremt olycklig om jag inte följer mitt hjärta. Det var skralt med jobb i början, men efter ett tag fick jag tre kända producenter med stora missbruksproblem som kunder. Jag lyckades hjälpa dem och sen började uppdragen trilla in.

Foto: Charlie Clift

Magnus Lygdbäck förklarar sin livshistoria lugnt och metodiskt. Inga tonhöjningar eller onödiga utsvävningar. Det är inte svårt att se honom lägga en arm kring en sönderstressad världsstjärna på turné eller prata en orolig skådespelarsjäl till rätta. Han är en trygg punkt för stjärnorna, och följer dem i upp- och nedgångar. Vi återkommer till nyligen bortgångne dj-stjärnan Tim Bergling, som Magnus Lygdbäck tränade under flera år.

– Jag reste med honom på turnéer och tog hand om honom hemma i Los Angeles. Tim hade det jobbigt under en längre tid. Att vara känd är inte bara guld och gröna skogar. Det är en hård bransch där alla vill tjäna pengar på en. Folk går över lik för att ta sig fram. Det var oerhört tufft att höra att han gått bort.

Nuförtiden tränar Magnus Lygdbäck främst skådespelare.

– Enkelt förklarat så ger filmbolagen mig en säck pengar i utbyte mot ett löfte om att skapa en viss sorts kropp. Jag har exempelvis byggt upp Alicia Vikander inför rollen som Lara Craft i Tomb Raider och Ben Affleck när han skulle spela Batman i Justice League. Om Ben inte ser ut som han ska eller inte klarar ett visst fysiskt moment är det mig filmbolaget Warner Bros blir arga på. Man jobbar under hård press och levererar man inte är man borta för alltid.

Foto: Charlie Clift

Är det något möte som sticker ut lite extra?

– Det var stort när Samuel L. Jackson flögs in till Los Angeles bara för att träffa mig. Han var på väg från New York till London för att filma The Avengers, men tog en omväg med planet för att jag skulle kunna utvärdera hans fysik. Jackson är en av mina stora idoler så det kändes helt surrealistiskt.

Hur mycket reser du?

– Förra året var jag hemma i LA sex veckor på hela året. Därför har jag försökt ta med mig min fru och barn på alla jobbresor. Men i höst börjar min dotter skolan, så vi får se hur det blir. Vi trivs otroligt bra i LA och jag gillar den amerikanska mentaliteten där man får en klapp på ryggen istället för ett ifrågasättande. Men Sverige är alltid Sverige. Vi har en lägenhet i Stockholm också och alla beslut som rör familjen är gemensamma.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– När jag reser med filmstjärnor har vi sedan flera månader tillbaka kört ett stenhårt träningsupplägg anpassat efter vad regissören är ute efter. Under själva inspelningen fortsätter träningen samtidigt som jag följer dem hela dagarna, ser till att de äter rätt mat och hjälper regissören att hitta kameravinklar där till exempel vissa muskler framhävs. Det är där och då det blir tydligt om jag gjort mitt jobb eller inte.

Hur menar du?

– Vi kan ta ett exempel. Ett av mina första stora filmprojekt var att träna Alexander Skarsgård i rollen som Tarzan. Filmbolaget ville se något extraordinärt och jag var rätt nervös. Men när Alexander för första gången tog av sig tröjan framför kameran gick det ett sus genom filmteamet. Jag fick nästan en tår i ögat, vi hade kämpat så hårt för den kroppen.