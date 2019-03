Skådespelaren och regissören Fanni Metelius tilldelas Kurt Linders minnesfondstipendium om 20 000 kronor.

Metelius slog igenom för en större publik i Ruben Östlunds uppmärksammade familjedrama "Turist", för vilken hon nominerades till en Guldbagge för bästa kvinnliga biroll. Hon gjorde flera kortfilmer, bland annat "Banga inte" och "You never go down on me" innan hon debuterade som långfilmsregissör 2018 med "Hjärtat" där hon också spelade en av huvudrollerna.