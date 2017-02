Mångmiljonsatsning på bakgrundsmusik

Fakta: Soundtrack Your Brand

I den senaste investeringsrundan tog Soundtrack Your Brand in 22 miljoner dollar från svenska Industrifonden och ett brittiskt riskkapitalbolag. Totalt har bolaget fått in runt 40 miljoner dollar och bland de tidigare ägarna finns Telia och Spotify.

De nya pengarna ska gå till att utveckla produkten och lansera den globalt.

Bolaget uppger att man i dag har omkring 30 procent av den nordiska marknaden för bakgrundsmusik.