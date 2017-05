”Mängder av grön yta som inte tillför värde”

Foto: Gunnar Lundmark

Representanter för bland annat Naturskyddsföreningen skriver på SvD Debatt (28/4) att Stockholm håller på att förtätas på ett sätt som inte är hållbart. Denna inställning går tvärt emot forskningsläget. Inte bara ekologiskt, utan även socialt och ekonomiskt, är tät stad att föredra framför gles. Därför förespråkas stadsförtätning av FN:s klimatpanel IPCC, FN:s organ för boendefrågor UN-Habitat, samt flera andra tunga aktörer.

Förtätning är viktigt inte minst som klimatåtgärd. Stadens täthet är starkt korrelerad med ett minskat bilanvändande. Detta beror inte bara på att resorna blir kortare, utan främst på att täthet krävs för att ge underlag åt en god kollektivtrafik. UN-Habitat rekommenderar en täthet på minst 150 invånare per hektar, vilket är något glesare än Stockholms innerstad men avsevärt tätare än det mesta som återfinns utanför tullarna.

En tät stad sparar också jordbruks- och naturmark i stadens omgivning. Detta gynnar matsäkerhet och biologisk mångfald, samt innebär att stadsborna lättare kan besöka orörd natur.

Täthet är också samhällsekonomiskt positivt. Täta städer kräver mindre infrastruktur per capita för transporter och ledningsnät. Studier visar till exempel att glesa villaområden kräver tre gånger så mycket asfalt per capita som den täta staden. Matchningen på arbetsmarknaden blir bättre då arbetsgivare får fler potentiella arbetssökande inom pendlingsavstånd, vilket ökar produktiviteten inom kunskapsintensiva (klimatsmarta) sektorer. Arbetstagare får lättare att hitta rätt jobb inom rimligt avstånd och lägger mindre tid på pendling.

Det är svårt att finna belägg för att förtätningen skulle skapa oattraktiva boendemiljöer. Priser och kötider på bostads- respektive hyresrätter visar tydligt att tät och funktionsblandad stad är en oerhört attraktiv boendemiljö.

Forskningen visar också att människor som bor i tätare stadsdelar promenerar mer, vilket gynnar folkhälsan.

Stockholm (utanför innerstaden) består av enorma mängder grönyta som inte tillför något egentligt värde (tomma gräsfält, slydungar, impediment längs vägar). Vi bör minska denna mängd och i stället utveckla kvalitén på kvarvarande grönyta, så att alla stockholmare inom gångavstånd får åtminstone en vacker park med goda faciliteter. Vi kan också öka mängden träd, gröna tak och gröna fasader, vilket ger yteffektiv grönska. Genom att bebygga gröna impediment längs vägar samtidigt som vi omvandlar vägen till en stadsgata för lägre hastigheter kan vi skapa urbana stråk som binder samman stadsdelar.

Alternativet till förtätning är att folk bor någon annanstans. Givet den täta stadens resurseffektivitet, produktivitet och attraktionskraft är alternativen mindre önskvärda.

Alvar Palm, samordnare Yimby Göteborg, fil dr i industriell miljöekonomi

Anders Gardebring, talesperson Yimby Stockholm

Patrik Höstmad, samordnare Yimby Göteborg, docent vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Gustav Svärd, talesperson Yimby Stockholm

Pär Johansson, samordnare Yimby Göteborg, forskarassistent vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Annette Vejen Tellevi, samordnare Yimby Göteborg, arkitekt stads- och byggnadsvård

Yimby (Yes In My BackYard) är ett partipolitiskt obundet nätverk av medborgare som verkar för att det ska byggas mer tät blandstad med god infrastruktur för kollektivtrafik, gång och cykel.