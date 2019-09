Mängden aborter i USA det lägsta sedan de blev lagliga

862 000 aborter genomfördes i USA under 2017, det senaste året där det finns komplett statistik. Det innebär en stor nedgång jämfört med över en miljon under 2011, och det lägsta antalet sedan aborter blev lagliga i hela USA efter Högsta domstolens omtalade domslut i målet Roe vs. Wade. 1990 toppade antalet aborter i USA på 1,6 miljoner, visar rapporten från forskningsinstitutet Guttmacher Institute.

Under flera decennier har konservativt styrda delstater försökt begränsa tillgången till abort genom hårdare reglering. Från 2018 har en ny sorts lagstiftning gjort entré, så kallade hjärtslagslagar som förbjuder abort så snart fostrets hjärtslag kan uppfattas med ultraljud, vilket SvD rapporterat om tidigare.