Många trick för att undvika flyttskatt – lagen föråldrad

Knepet för att slippa reavinstskatt när familjen växer och man behöver större lägenhet, har varit att köpa grannens lilla etta och slå ett hål väggen. Med föreningens goda vilja har många sluppit miljonbelopp i "flyttskatt". Man har kunnat behålla sin första lägenhet, samtidigt som det känts skönt att få det större utan att byta adress.

Som SvD berättat, kan ett köp av en garageplats utlösa reavinstskatt på din bostadsrätt, om garageplatsen genom tilläggsavtal paras ihop med din bostad. Det kan bli miljonbelopp i skatt. Samtidigt kan alltså andra utöka sitt boende genom att köpa även grannlägenheten utan att det blir någon skatteeffekt alls – så länge upplåtelsevillkoren för respektive lägenhet är oförändrade.

Det är just bostadsrätternas upplåtelsevillkor som är nyckelordet. Formellt är det stämman som ska godkänna ändringar i villkoren, inklusive sådant som tillägg av p-plats, uteplats eller byte av källarförråd. Är förändringen av upplåtelsevillkoren väsentlig, så brukar man säga att den gamla upplåtelsen måste "dödas". Stämman får i stället besluta om en ny upplåtelse enligt de nya villkoren, något som sedan styrelsen kan behöva underrätta Skatteverket om.

Det lugnaste budskapet från Skatteverket är att "om det inte sker någon ändring av upplåtelseavtalet, har inte bostadsrätten förändrats och den kan därför inte heller anses ha avyttrats". Det blir alltså ingen reavinstskatt bara för att man tapetserar om eller installerar en teppanyakihäll.

Men om grannarna Per och Lotta äger var sin bostadsrätt och enas om att föra över 30 kvadratmeter av Pers lägenhet till Lottas för 500 000 kr, så ska föreningen göra ändring i upplåtelseavtalen med uppgift om nya insatser, andelstal och lägenhetsytor. Enligt Skatteverket ersätts de två gamla bostadsrätterna av två nya. De tidigare klassas som "avyttrade", vilket medför full reavinstskatt. Om Pers nya lägenhet är värd 2 500 000 kronor och han dessutom fick 500 000 för den yta som gick till Lotta, så anses Per ha sålt den gamla lägenheten för 3 miljoner kronor. Lottas nya, lite större lägenhet, värderas till 1 500 000 kr, men eftersom hon gav Per 500 000 kr, anses hon ha sålt sin tidigare lägenhet för 1 miljon. Båda åker på reavinstskatt på de värdestegringar som de genom åren haft.

Det finns stora mörkertal i landets föreningar därför att sådana här affärer grannar emellan aldrig blivit kända för Skattemyndigheten.

Ett sådant trix som kan ge skattechock, är att grannar kommer överens om att "ge bort" ett rum och att föreningen godtar detta mot löfte att inga villkorsförändringar i upplåtelserna görs, eftersom det är bekvämt. Låt säga att Anders "ger bort" ett rum för 500 000 kronor men fortsätter att betala samma avgift till sin förening. Om Skatteverket får reda på det, räknas det som att Anders tar ut 500 000 kronor i hyra för det rum han gav bort, något som beskattas som kapitalinkomst samma år.

Bland de värsta härvorna, som aldrig lär nystas upp, hör vindsförsäljningar i Stockholms innerstad. Mängder av upplåtelser kan vara formellt fel och i teorin utlösa enorm beskattning. Typiskt har föreningstämmor nämligen upplåtit råvindar till byggfirmor, som i sin tur delat upp i lägenheter. Ofta har upplåtelsevillkoren sedan förändrats på ett sådant vis att det skulle utlösa reavinstbeskattning, men det har inte formaliserats.

Juristen Göran Olsson är något av nestor i Sveriges bostadsrättsbransch. Han konstaterar att bostadsrättslagen är skriven för en svunnen tid, då ”bostadsrätt var synonymt med att HSB la ut sockerlådor på Gärdet”. I dag kommer Bostadsrättslagen om och om igen i konflikt med moderna behov. Lagen räcker inte längre till som vägledning, menar han.