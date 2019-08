Många smittade av harpest

Rapporter om harpest kommer in från olika delar av landet, men än är det svårt att säga hur stort utbrottet av sjukdomen är.

Under sommaren har det kommit in rapporter om att människor har drabbats av sjukdomen harpest. Framför allt är Dalarna, Hälsingland och södra Norrbotten drabbade. Exempelvis Region Gävleborg har fått in 33 anmälda fall sedan början av juli.