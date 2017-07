Många skjutna på amerikansk nattklubb

Det var strax efter 02.30 lokal tid, på lördagsmorgonen, som skottlossning utbröt på en nattklubb i staden Little Rock, Arkansas. Minst 17 personer skadades vid skjutningen och en person befinner sig i kritiskt tillstånd, enligt ABC News.

Ytterligare ett antal människor ska ha skadats eller blivit nertrampade när panik utbröt på nattklubben.

Händelsen är inte ”terrorrelaterad” uppger den lokala polisen på Twitter och skriver att i nuläget finns det ingen misstänkt.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert.