”Många problem med den nya spellagen”

Under hela 2000-talet har spelregleringen varit ett hett ämne i den svenska debatten, monopolen har känt sig hotade, jobb försvinner till andra länder, pengar lämnar landet för att aldrig komma tillbaka och ingen tanke eller åtgärd har gjorts för att få ner problemspelandet i landet. Man uppfattade tidigt att monopolen hade spelat ut sin roll i utredningar under tidiga 2000-talet, men även under 90-talet var spelregleringen kraftigt motsatt, då av andra krafter och bolag som ville öppna upp för reglerat automatspel och internationella kasinon.