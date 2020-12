I årets adventskalender Hälsomyterna listar vi lucka för lucka några vanliga myter och påståenden om mat och hälsa.

Urvalet är bland annat inspirerat av två nya böcker: ”Spoon-Fed – why almost everything we’ve been told about food is wrong” (Jonathan Cape, 2020) av Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi vid Kings college i London och ”Träningsparadoxen” (Natur & Kultur 2020) av Harvardprofessorn och evolutionsbiologen Daniel Lieberman.